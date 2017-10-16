Финансисты посчитали убытки казино из-за стрельбы в Лас-Вегасе

Лас-Вегас, США, , 13:04 — REGNUM Более $40 млн не досчитаются отели и казино Лас-Вегаса из-за оттока туристов, который образуется после трагических событий в начале октября, передает 16 октября The Japan Times со ссылкой на отчет инвестиционного банка Morgan Stanley.

К настоящему моменту стоимость акций крупнейших казино в городе немного снизилась, что подтверждает влияние события на отрасль. По мнению аналитиков, стрельба снизит спрос на услуги туристической сферы примерно на 4−6 процентов в течение полугода.

Если принять во внимание данные туристической сферы за 2016 год, то можно предположить, что сумма убытков составит значительную величину. В прошлом году Лас-Вегас посетили 42,9 миллиона человек, состоялось почти 22 тыс. мероприятий. Из 150 тыс. номеров в отелях постоянно было забронировано примерно 95%. Совокупные доходы казино округа Кларк Каунти составили $9,7 млрд.

Приняв во внимание прогноз Morgan Stanley, можно предположить, что сумма убытков в течение года может составить более $40 млн.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 октября «стрелок из Лас-Вегаса» Стивен Пэддок устроил массовый расстрел посетителей кантри-фестиваля Route 91. Американец начал стрелять по людям с балкона отеля Mandalay Bay. Когда спецназ добрался до него, он был мертв. В номере Пэддока были обнаружены 23 единицы оружия. От его рук погибли 58 и пострадали 527 человек.

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