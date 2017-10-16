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Дворкович предложил общий порог беспошлинной интернет-торговли в ЕврАзЭс

Экономика

Золотая середина — 200 евро считает вице-премьер

Инновационный центр «Сколково», Московская область, 16 октября 2017, 12:32 — REGNUM  Устанавливать беспошлинный порог интернет-торговли в ЕврАзЭС ниже €200 не надо, считает вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

«По моим ощущениям, ниже (€)200 снижать (беспошлинный порог торговли в ЕврАзЭС) не надо. При этом уровне мы сможем получить тот бюджетный эффект, который Минфин прогнозировал. Лучше в рамках ЕврАзЭС. Это идеально, если все одновременно (установят планку)», — сказал Дворкович в кулуарах форума «Открытые инновации».

Он напомнил, что в Белоруссии беспошлинный порог составляет €22, в Казахстане — €500.

Вице-премьер призвал «найти золотую середину, скоординировать действия».

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