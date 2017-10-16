Стали известны имена и фамилии наиболее зависимых от кредитов граждан РФ

Москва, , 12:34 — REGNUM Эксперты микрофинансовой организации (МФО) «Домашние деньги» выяснили, люди с какими именами и фамилиями чаще всего берут кредиты, сообщает 16 октября «Лента.ру».

По данным организации, на платежеспособность заемщика МФО влияют не только уровень заработной платы и кредитная история, но и определенная взаимосвязь в части имен и фамилий. Отмечается, что исследование проводилось с учетом, что на одно имя и фамилию приходится более 200 договоров.

Так, чаще всего к услугам кредитных организаций обращаются жители РФ с фамилиями Ивановы, Смирновы, Поповы, Кузневовы, Петровы, Васильевы, Соколовы, Михайловы, Федоровы и Новиковы. При этом наибольший уровень просроченной задолженности по микрокредитам встречаются у людей с фамилиями Кузьмины, Виноградовы и Орловы.

Самыми дисциплинированным клиентами МФО оказались Киселевы, Макаровы и Алексеевы, уровень просроченной задолженности у них не превышает 12% (со сроком более 30 дней из общего количества займов).

Около 20% всех договоров заключают клиенты с именами Елена, Татьяна, Наталья, Александр и Ольга. Среди неплательщиков по кредитам чаще всего встречаются мужские имена: Евгений, Иван, Дмитрий, Владимир и Максим.

«Женщины более ответственно относятся к своим обязательствам и реже выходят на просрочку», — подчеркнули эксперты.

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