Белорусская мечта об индийской нефти сбывается?

Минск, , 16:42 — REGNUM Белорусские нефтяники реализуют свои планы по расширению деятельности в Индии. Так, РУП «Производственное объединение «Белоруснефть» будет оказывать индийской компании Oil India инженерно-консультационные услуги по реабилитации месторождения нефти Чабуа в штате Ассам. Об этом сегодня, 16 октября, сообщила «Белта».

Специалисты «БелНИПИнефть» должны будут провести комплекс высокотехнологических инжиниринговых услуг, чтобы сформировать стратегию разработки месторождения. Это необходимо для того, чтобы восстановить добычу и обеспечить максимальное вовлечение в разработку оставшихся нефтяных ресурсов. В комплекс исследовательских работ войдет анализ геологической характеристики, построение геологических и гидродинамических моделей, после чего специалисты создадут программу восстановления нефтяных скважин.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в конце сентября заместитель генерального директора «Белоруснефти» Сергей Каморников заявлял, что компания планирует проводить в Индии сейсморазведку и бурение нефтяных и газовых скважин. Главная цель этих работ — расширить деятельность белорусского предприятия на рынке Индии.

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До этого «БелНИПИнефть» для компании Oil India закончила разработку похожей программы по восстановлению месторождения Дигбой, которое является одним из старейших в Азии. Здесь прекратили добывать нефть еще в 2004 году. Согласно оценке белорусских экспертов, при выполнении первого этапа по реабилитации месторождения за 15 лет получится дополнительно добыть здесь около 303 тысяч кубометров нефти.

Особенно активно белорусская сторона начала интересоваться индийском рынком в последние несколько лет. Еще в 2015 году Минск предложил Нью-Дели наладить связи в сфере фармацевтики, поставки калийных удобрений, военной техники и работы на рудных и каменноугольных карьерах Индии. В 2016 году между индийской и белорусской компаниеями был заключен контракт на восстановление Дигбой. Летом 2017 года «Белоруснефть» открыла свое представительство в Индии.

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В целом такие компании, как ПО «Белоруснефть», ОАО «Белгорхимпром», УП «Геосервис», давно активно работают в России, Казахстане, Туркменистане, на Украине. В 2017 году Белоруссия проводит площадные геофизические работы в Эквадоре и на Украине. Кроме того, как заявил сегодня министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, Белоруссия прорабатывает возможность оказания геолого-разведочных услуг Вьетнаму, Египту, Судану и России.

Примечательно, что активность «Белоруснефти» происходит на фоне сокращения импорта нефти из России. По мнению экспертов, в особенности работы белорусской компании на Украине говорят о том, что Минск пытается надавить на Москву, намекая на то, что у него есть и другие источники поставок нефти, а явным адресатом этого послания является Кремль.

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