Фонд дольщиков избавят от НДФЛ

Москва, , 12:32 — REGNUM Правительственный законопроект, уточняющий правила налогообложения выплат из компенсационного фонда для участников долевого строительства и взносов в него, профильный комитет Госдумы по бюджету и налогам рекомендовал депутатам принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 16 октября.

По предложению авторов законопроекта, взносы застройщиков, которые должны перечисляться в фонд, а также выплаты из фонда, не следует облагать налогами.

«В июле был принят закон, который ввел новый институт в законодательство — фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства. Соответственно, в него отчисляются взносы застройщиков и из него производятся выплаты физлицам. Чтобы не возникало дополнительной нагрузки — очевидно, что средства из этого фонда и так расходуются в достаточно неприятных ситуациях, когда надо защищать дольщиков, то есть банкротится соответствующий девелопер, — то предлагается освободить от налога на доходы физлиц, которые получаются в виде возмещений из этого фонда, а во-вторых, взносы компаний, которые в этот фонд осуществляются», — объяснил в ходе заседания комитета замминистра финансов Илья Трунин.

Как отмечают в правительстве, сегодня уже действует закон, позволяющий организациям при расчете налога на прибыль организации учитывать взносы и платежи, необходимые для ее существования. Подобную практику предлагается распространить в том числе на застройщиков.

«С конца октября начинает работать фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства и по аналогии со страхованием — уплачиваемый процент не будет облагаться налогом, чтобы не увеличивалась стоимость квадратного метра для гражданина», — рассказал в ходе заседания комитета замминистра строительства РФ Никита Стасишин.

Фонд для защиты прав граждан-участников долевого строительства был создан по поручению президента РФ Владимира Путина 1 января 2017 года. Он необходим для того, чтобы возместить средства гражданам, если застройщик окажется не в состоянии выполнить условия договора или будет признан банкротом. Для регулирования и усовершенствования работы фонда Госдума в июле приняла закон, который определяет, что фонд должен формироваться за счет отчислений застройщиков. С каждого договора долевого участия застройщик обязан отчислять в фонд 1,2%.