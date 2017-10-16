Возможные изменения курса рубля на ближайшую перспективу

Москва, , 12:19 — REGNUM Пара USD/RUB снижалась на протяжении всей прошлой недели. Рубль демонстрирует силу и устойчивость, сообщил корреспонденту ИА REGNUM Иван Карякин, инвестиционный аналитик Global FX.

Практически все события недели сыграли на стороне рубля. Почти 5% рост нефтяных котировок. Появление озабоченности среди аналитиков по поводу увеличения ставки ФРС в декабре, хотя двумя неделями раньше уверенность в этом превышала 95%. Подобная динамика в рубле сохраняет спрос иностранных инвесторов на российские активы в рамках carry trade, позволяя российской валюте оставаться стабильной.

Техническая картина свидетельствует также в пользу рубля. В пятницу вечером был взят уровень 57,12 рубля за доллар, впервые с 11 сентября, хотя до релиза макроэкономических данных из США котировки не выходили за пределы узкого диапазона 57,75−57,55. Резкое укрепление рубля было спровоцировано закрытием длинных позиций, а также отложенной реакцией на начавшийся с утра рост нефтяных цен.

Нефть поддержавшая рубль на протяжении всей недели, сегодня получила дополнительный повод для роста из-за внутреннего конфликта в Ираке, между армией и курдскими ополченцами.

Сегодня пара USD/RUB имеет все шансы для продолжения снижения. Однако впереди очень сильная поддержка на уровне 57 руб. Проход вниз этого уровня означает, что до конца недели мы сможем увидеть 56,00−56,20, рублей за доллар. Наиболее вероятный диапазон к закрытию сегодня 57,00−57,20. Завтра возможно усиление волатильности и более широкий диапазон 56,90−57,40.