Свиньи и молоко: что привлекает инвесторов в рязанском АПК

Рязань, , 12:12 — REGNUM Основной объем инвестиций в сельское хозяйство Рязанской области приходится на молочное животноводство и свиноводство. Об этом 16 октября сообщает пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия. В 2016 году инвесторы вложили в агропромышленный комплекс Рязанской области 5,6 млрд рублей. Из них 4,6 млрд — в сельское хозяйство, а 1,2 млрд рублей — в пищевую и перерабатывающую промышленность.

Наибольшая часть инвестиций ушла в молочное животноводство и свиноводство. Так, в первом случае основной объем инвестиций был вложен в строительство комплексов в Рыбновском, Захаровском и Александро-Невском районах. В свиноводстве больше всего денег инвесторов ушло на ввод площадок в ООО «Вердазернопродукт» и ООО «Рязанский бекон» Сараевского района.

«В текущем году продолжается реализация начатых проектов в молочном скотоводстве, птицеводстве, тепличном овощеводстве, в хранении зерна, в пищевой и перерабатывающей промышленности, планируются к реализации и новые проекты. В первом полугодии 2017 года в АПК было вложено 1,9 млрд рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

Между тем, как сообщает Рязаньстат, в регионе в 2017 году заметен рост производства мяса и молока. Так, по данным на 1 октября, в области было произведено мяса на убой примерно 50,4 тысячи тонн (рост к 2016 году — 1,8%). Молока было произведено почти 310,3 тысячи тонн, что составляет 104,2% от уровня 2016 года. Заметно упало только производство яиц. К октября в хозяйствах региона было произведено 577,5 млн штук, объем сократился на 4,5%.

Как отмечает ИА REGNUM, отставание по инвестициям в 2017 году может быть связано с африканской чумой свиней, которая в 2016 году затронула многие районы области. Весной и летом 2016 года вспышки заболевания были зафиксированы в Пителинском, Кораблинском, Чучковском, Сасовском, Шацком и Сапожковском районах Рязанской области. В области был даже введен режим чрезвычайной ситуации.

Затронула чума и крупные производства. В августе очаг африканской чумы свиней был выявлен на территории откормочной площадки ООО «Вердазернопродукт», которое является одним из крупнейших свинокомплексов в Рязанской области.

Между тем, о развитии животноводства в регионе заговорили в связи с рекордным урожаем зерновых в 2017 году. О том, что цена на зерно в Рязанской области значительно сократилась из-за высокой урожайности, жители региона пожаловались во время прямой линии с губернатором Николаем Любимовым 12 октября.

Глава региона посоветовал фермерам диверсифицировать свои хозяйства, развивая животноводство или производство масличных культур:

«Здесь необходимо диверсифицировать свое производство, наполовину уходя в животноводство, либо обращаясь к посеву других культур. Например, очень перспективно сейчас выращивание масличных культур. У нас в области многие уже начали этим заниматься. Поскольку цена на масличные культуры достаточно динамично растет. Во-вторых, у нас есть, где их перерабатывать. И есть потенциальные инвесторы, которые готовы вложиться в организацию перерабатывающих производств для масличных культур».

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