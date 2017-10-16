«Самара-Арену» по периметру мониторят чиновники, с воздуха — квадрокоптер

Самара, , 12:19 — REGNUM В Самаре заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Леонид Ставицкий обошел стадион по внешнему периметру, а также оценил ход работ по устройству футбольного поля. Как сообщает ИА REGNUM, к каким выводам пришел федеральный чиновник, неизвестно. Между тем заказчик строительства самарского стадиона ФГУП «Спорт-Инжиниринг» заявил, что нет таких крепостей, которые не могут взять современные строители.

По информации из областного правительства, на стройке «Самара-Арены» состоялось очередное выездное заседание оперативной рабочей группы под председательством первого замглавы Минстроя России Леонида Ставицкого.

«Вместе с врио губернатора Дмитрием Азаровым он обошел стадион по внешнему периметру, а также оценил ход работ по устройству футбольного поля. В настоящий момент здесь ведутся работы по подготовке основания поля. Завершен монтаж дренажной системы и установка оборудования для полива — это комплекс из четырех резервуаров вместимостью 14,5 м3, объединенных в систему и управляемых с помощью электроники. Основание для футбольного поля имеет сложную структуру. После формирования дренажной системы начнется укладка следующего слоя — песчаного с устройством трубных разводов — как для полива, так и для обогрева поля», — пояснили в региональном руководстве.

Со своей стороны, ФГУП «Спорт-Инжиниринг» сообщил на своей странице в соцсетях, что квадрокоптер снова облетел «Самара Арену», где продолжаются подготовительные работы на будущем футбольном поле. В уложенной ранее песчано-гравийной «подушке» сформированы дренажные траншеи, в которые установлены трубы для отвода воды. Сверху эта система покрыта белым геотекстильным полотном, который сейчас засыпают серой щебенкой. Как отмечает заказчик, далее последуют новые слои щебенки, песка, установка систем подогрева и полива травы, и только потом, ориентировочно через месяц, приступят к формированию газона. На верхнем уровне стадиона осуществляется покраска металлоконструкций кровли. Эти работы завершат в начале ноября.

«Кстати, нас часто спрашивают, не помешают ли временные поддерживающие конструкции (ВПК) этим работам? Как будут проводить раскружаливание? Отвечаем: нет таких крепостей, которые не могут взять современные строители. Как вариант, возможно применение следующей технологии. По завершении подготовительных работ в целях обеспечения полноценного использования тяжелой техники, необходимой для демонтажа ВПК, поле закрывается железобетонными плитами. После окончания раскружаливания техника покидает арену, плиты убираются, и специалисты начинают работы по формированию газонного слоя», — написано на странице ФГУП «Спорт-Инжиниринг».

Как сообщало ИА REGNUM, федеральные чиновники из разных ведомств, курирующих строительство стадиона «Самара-Арена», заверяют, что ничего критичного с отставанием в строительстве нет, и что объект сдадут вовремя. При этом директор департамент ФИФА по проведению чемпионатов мира Крис Унгер в начале октября заявил СМИ, что если Самару исключат из числа городов-организаторов, то у него у самого будут проблемы.

Напомним, что президенту Владимиру Путину доложили о том, что готовность «Самара-Арены» не превышает 65%. На это он заявил, что отставания в подготовке к чемпионату мира недопустимы. Перед назначенным врио губернатора Самарской области Дмитрием Азаровым поставлена задача — сдать объект в срок. Азаров, в свою очередь, поставил перед фактом региональные министерства, что намерен сократить отставание. В связи с этим отмечено, что укладывать газон на футбольном поле и делать инженерные коммуникации придется в зимний период. Возможно, это потребует дополнительного финансирования.

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