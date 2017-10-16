Дворкович: порог беспошлинного ввоза товаров не нужно опускать ниже €200

Москва, , 11:45 — REGNUM Порог беспошлинного ввоза товаров, приобретенных у зарубежных онлайн-ритейлеров, пока не следует опускать ниже €200. Об этом заявил вице-премьер России Аркадий Дворкович.

«По моим ощущениям, ниже €200 снижать не надо, поскольку при этом уровне мы сможем получить тот бюджетный эффект, который Минфин прогнозирует», — считает Дворкович.

Он отметил, что изменение порога беспошлинного ввоза товаров нужно координировать с ЕврАзЭС. Также необходимо найти золотую середину.

Сейчас в Таможенном кодексе ЕАЭС пороговое значение на 2018 год составляет €1000, на 2019 — €500, а на 2020 год — €200.

Ранее Минфин РФ предложил с 1 июля 2018 года сократить порог беспошлинного ввоза до €20 евро, чтобы получать дополнительный доход в бюджет в размере 30 млрд рублей в 2018 году и 60 млрд рублей в 2019.

Однако позже в Минфине сообщили, что такое резкое снижение маловероятно.

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