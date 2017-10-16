С начала года алтайская промышленность продемонстрировала рост на 4,6%

Барнаул, , 11:58 — REGNUM Алтайкрайстат обнародовал данные, свидетельствующие о положительной динамике показателей в промышленности Алтайского края. В частности, сообщается, что по итогам 9 месяцев 2017 года сводный индекс промышленного производства региона составил 104,6%, тогда как в аналогичном периоде 2016 года этот показатель составлял 101,1%.

Если в обрабатывающей промышленности индекс составил 105,7%, то максимальные темпы роста наблюдаются в производстве прочих транспортных средств и оборудования (154,2%). С начала года эта подотрасль заработала 12 968,8 млн рублей, что в два раза превышает показатели прошлого года.

По данным в Минэкономразвития региона, положительная динамика отмечается и в ряде других производств: в пищевой и перерабатывающей промышленности, напитков (101,5%), машин и оборудования, готовых металлических изделий, древесины и изделий из дерева, лекарственных средств и материалов, химических веществ и химических продуктов, кокса, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, текстильных изделий, кожи и изделий из кожи.

Услуги водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельность по ликвидации загрязнений показала оборот в 4125,6 млн рублей, что составляет 109,7% к уровню прошлого года.

Всего обрабатывающие производства произвели товаров на 209 385,2 млн. рублей, что 113,6% превышает показатели прошлого года.

Как уже сообщало ИА REGNUM, за январь-август 2017 года сводный индекс промышленного производства в Алтайском крае составлял 105,3%, тогда как в среднем по России этот показатель остановился на отметке 101,9%, по Сибирском федеральном округу — 103,5%. Полученный результат позволил Алтайскому краю сохранить своё место в топ-5 регионов Сибири и топ-30 регионов России по динамике развития промышленного производства.

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