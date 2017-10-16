Минфин Украины: «Мы не достигли окончательного соглашения с МВФ о транше»

Киев, , 11:20 — REGNUM Соглашения с Международным валютным фондом (МВФ) по поводу очередного транша у Киева нет, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает 16 октября «Экономическая правда».

По его словам, Украина надеется на получение транша от МВФ до конца 2017 года, однако полной уверенности в получении кредита у Киева нет.

«Мы еще не достигли окончательного соглашения, но мы продвинулись, зафиксировали определенные принципы. Переговоры продолжаются», — сказал Данилюк.

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Он отметил, что основным требованием МВФ, от которого зависит, получит ли Украина транш или нет, является «справедливая формула на газ» и принятие закона о приватизации.

«Когда мы это выполним, вопрос транша будет техническим», — уверен министр.

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Напомним, кабинет министров Украины должен был предоставить МВФ новую формулу расчета цены на газ 1 июля 2017 года, однако так этого и не сделал. 26 сентября 2017 года правительство Украины заявило о переносе даты публикации формулы на газ на неопределенное время.

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