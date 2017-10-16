Завод Nissan в Петербурге перешел на двухсменный график из-за роста спроса

Санкт-Петербург, , 11:33 — REGNUM Завод Nissan в Санкт-Петербурге с 16 октября начал работу в две смены. Это потребовалось предприятию, чтобы удовлетворить спрос на выпускаемые в Петербурге модели Qashqai, X-Trail и Murano, сообщила пресс-служба предприятия.

С сегодняшнего дня завод начинает работу в 7:25, а заканчивает в 00:25. При этом на предприятии сохраняется пятидневная рабочая неделя.

Для запуска второй смены необходимо было набрать и обучить 457 новых сотрудников. С июля проходил выбор новичков из числа 10 тысяч кандидатов. Кроме того, в связи с введением второй смены 52 действующих сотрудника завода получили возможность занять более высокие должности.

«Введение второй смены на нашем заводе в Санкт-Петербурге соответствует позитивным результатам нашего исследования российского рынка <…> Мы с оптимизмом смотрим на дальнейшую судьбу наших моделей Qashqai, X-Trail и Murano, которые разработаны и изготовлены в России специально для российских потребителей», — заявил Игорь Бойцов, гендиректор ООО «Ниссан Мэнуфэкчуринг РУС».

Как уточнили в пресс-службе Nissan, на петербургском заводе автоконцерна за первые 9 месяцев 2017 года было произведено 32 037 автомобилей. По итогам текущего года компания ожидает увеличение производства на предприятии примерно на четверть по отношению к показателю 2016 года, когда с конвейера сошло 36 464 автомобиля.

Завод Nissan в Петербурге начал работу в июне 2009 года. Инвестиции в предприятие составили 297 миллионов евро. На предприятии занято 1905 человек. Производственная мощность завода — 100 тыс. автомобилей в год. В настоящее время завод выпускает три модели: Nissan X-Trail, Nissan Murano, Nissan Qashqai.

По данным агентства «Auto-Dealer-СПб», в настоящее время марка Nissan занимает 9-е место по объемам продаж своих автомобилей в Санкт-Петербурге. За январь-август было продано 3462 автомобиля Nissan, что на 3% больше показателя за тот же период 2016 года. При этом показатель продаж в августе 2017 года превысил уровень августа 2016 года на 26%.

Добавим, в январе-августе 2017 года в Санкт-Петербурге продано 84 357 новых легковых и легких коммерческих автомобилей, что на 11% больше показателя за аналогичный период 2016 года.

Читайте также: Автопром Петербурга: вверх по наклонной плоскости

Как сообщало ИА REGNUM, за восемь месяцев 2017 года производство на петербургских автозаводах Hyundai, Nissan и Toyota выросло на 27% и составило 221,8 тыс легковых автомобилей. Доля петербургского автопрома по отношению к общероссийскому объему выпуска автомобилей в январе-августе 2017 года составила 26,1%, что на 1,3% выше, чем годом ранее.

Читайте ранее в этом сюжете: Петербургский авторынок по темпам роста — впереди России всей