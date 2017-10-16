Лот на полмиллиарда: имущество «Чувашавтодора» укрупнили

Чебоксары, , 10:56 — REGNUM В Чувашии выставлен на продажу самый крупный лот распродаваемого имущества ОАО «Чувашавтодор» — одного из крупнейших и старейших государственных предприятия, чьё банкротство сопровождалось уголовными делами. В лот включено около 1500 объектов — заводы, различные сооружения, автомобили, спецтехника, земельные участки. Общая стоимость лота оценена в 444,5 млн рублей. Соответствующее объявление о продаже имущества разместил конкурсный управляющий, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сегодня, 16 октября, начинается приём заявок от желающих приобрести имущество «Чувашавтодора». На торги выставлен самый крупный лот, в том числе находящееся в залоге имущество. Общая начальная стоимость лота оценена в 444 484 374,98 рубля, шаг аукциона составит 5% от начальной цены. В него включено 1484 позиции. Из них 660 объектов залогового имущества на общую сумму 250 млн рублей. В составе лота — земельные участки, здания, сооружения, машины и оборудование, производственный инвентарь, товарно-материальные ценности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2017 года на заседании комитета кредитов предприятия было обсуждено и поддержано предложение о продаже всего имущественного комплекса единым лотом с учётом негативного опыта «раздельных продаж имущества в других регионах на подобных предприятиях». Было отмечено, что это «экономически целесообразно как для кредиторов, так и для должника». Распродажа имущества отдельными лотами продолжается.

Напомним, ОАО «Чувашавтодор» было одним из крупнейших и старейших дорожно-строительных предприятий региона с 85-летней историей развития. В его собственности было 48 земельных участков общей площадью 809 510 кв. метров, более 200 зданий и сооружений, 14 филиалов, восемь дорожных ремонтно-строительных управлений, проектно-сметное бюро и управление материально-технического снабжения.

Читайте ранее в этом сюжете: «Чувашавтодор» распродает имущество, находящееся в залоге у Сбербанка

В апреле 2016 года «Чувашавтодор» признали банкротом. Тогда управляющий утверждал, что долги предприятия перед кредиторами составляют почти 930 млн рублей, и обращал внимание на «признаки преднамеренного банкротства». Банкротство сопровождалось судебными делами: бывшее руководство «Чувашавтодора» было осуждено. Фигурантами стаи пятеро человек во главе с бывшим директором, который в итоге получил три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом 900 тыс. рублей. В сентябре 2017 года стало известно, что в рамках конкурсного производства продолжается работа «по привлечению виновных лиц должника к уголовной ответственности».

Читайте ранее в этом сюжете: Полмиллиарда за заводы и земли: дело «Чувашавтодора»