Кредиты Сбербанка стали дешевле

Москва, , 09:51 — REGNUM Сбербанк России снизил процентные ставки по кредитам для физических лиц. Стоимость кредита уменьшилась в среднем один процентный пункт, говорится в сообщении пресс-службы банка.

«Снижение составило 1 п.п. по продукту «Потребительский кредит без обеспечения» и 0,4−1,4 п.п. по продукту «Потребительский кредит на рефинансирование кредитов», — отмечается в сообщении.

Таким образом, минимальная ставка, по которой клиенты банка могут получить потребительский кредит под поручительство физлиц и потребительский кредит без обеспечения, равна 12,9%. Она больше не будет зависеть от срока кредитования.

Ранее в Сбербанке сообщали, что решение о выдаче кредита заемщику будет приниматься по его психопортрету — в том числе и по тому, какие страницы в интернете и соцсетях ему нравятся.

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