Белоруссия начала разведывать новые нефтяные месторождения

Минск, , 09:50 — REGNUM На 3 млн тонн увеличится прирост нефти в Белоруссии к 2020 году, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Белоруссии Андрей Худык, сообщает 16 октября БЕЛТА.

По его словам, в республике ведутся разработки новых участков нефти, для чего применяются такие методы, как бурение скважин под взрывы, вибрационная сейсморазведка, вертикальное сейсмопрофилирование. Худык подчеркнул, что в среднем на каждые из четырех-шести скважин только одна — нефтеносная.

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Министр отметил, что при работе со скважинами очень много зависит от случая, так как даже после проведенных поисково-разведочных работ бурение может показать, что нефти в скважине нет.

«Это задача со многими неизвестными, предугадать, будет нефть или нет, невозможно», — сказал Худык.

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Он также подчеркнул, что в Белоруссии заключен концессионный договор по разведке восьми участков на наличие сланцевого газа и иных жидких и газообразных полезных ископаемых.

Напомним, в Белоруссии находятся 83 месторождения нефти и газового конденсата, все они располагаются в Гомельской области на территории Припятского прогиба.

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