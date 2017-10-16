Инженеры признаны самыми востребованными на рынке труда в РФ

Москва, , 09:28 — REGNUM Список самых востребованных профессий в Российской Федерации в сентябре возглавили инженеры контрольно-измерительных приборов, инженеры-технологи, техники-технологи, специалисты по станкам в промышленности. Об этом газете «Известия» сообщили в Минтруде со ссылкой на оперативную статистику органов служб занятости.

По мнению экспертов, подобные изменения в структуре российского рынка труда могут свидетельствовать о смене модели экономического развития с ориентированной на потребление на ориентированную на технолого-промышленное развитие.

Данные служб занятости свидетельствуют, что рынок труда чувствителен к изменениям в экономике. Так, если до 2014 года в РФ был спрос на специалистов в розничной торговле (продавцов, менеджеров), то сейчас растет спрос на инженерные специальности.

Отмечается, что в сентябре 2017 г. самыми востребованными специалистами в стране стали инженеры-технологи, инженеры контрольно-измерительных приборов, а также техники-технологи и специалисты по станкам в промышленности.

Кроме того, в РФ сохраняется высокий спрос на медперсонал и квалифицированных рабочих. Доля рабочих профессий по-прежнему остается высокой (65,2%).

По официальному прогнозу Минэкономразвития, промпроизводство в РФ в 2017 году вырастет на 2%, тогда как розничный товарооборот — лишь на 1,2%. В 2016 году технологический сектор увеличился на 1,3%, а розница упала на 4,6%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2017 года глава Роструда Всеволод Вуколов назвал самую востребованную профессию на рынке. Он сказал, что предприятиям сегодня очень сложно найти специалистов в инженерной области и нужно уделять больше внимания специалистам в сфере производства.