Морское сообщение между Владивостоком и КНДР возобновлено

Владивосток, , 09:14 — REGNUM Северокорейский теплоход «Мангенбон-92» 15 октября возобновил сообщение между портами Владивосток и Раджин (КНДР). Об этом сообщил гендиректор компании «Инвестстройтрест» Владимир Баранов агентству ТАСС.

«В воскресенье теплоход отправился из Владивостока в Раджин. Однако теперь он будет перевозить только грузы. В частности, растительное масло, соевые бобы», — говорит Баранов.

Он отметил, что рейсы будут совершаться только при наличии груза. Вопрос о возобновлении пассажирских перевозок пока не решен.

Напомним, движение теплохода было приостановлено в августе из-за хозяйственного спора. Ранее «Мангенбон-92» на регулярной основе перевозил грузы и пассажиров между Владивостоком и Раджином.

Теплоход курсировал между городами раз в неделю. Однако маршрут не пользовался популярностью: количество пассажиров не превышало 20−30 туристов при вместимости до 200 человек.

Судно оборудовано специально для пассажирских перевозок, однако в трех его трюмах может разместиться до 1,5 тысячи тонн груза, в том числе 24 двадцатифутовых контейнера.

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