Мэрию Якутска заставили учесть интересы населения прокуратура и суды

Якутск, , 06:55 — REGNUM Бюджет Якутска должен тратиться исключительно на жизнеобеспечение населения городского округа, напомнили властям прокуратура и суды разных уровней. Мэрии столицы Якутии фактически запретили тратить 12 млн рублей на сквер в Верхневилюйске, совершенно не относящемуся к городскому округу «Якутск», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: «Волюнтаризм»: На деньги бюджета Якутска построят парк в Верхневилюйске

Вдвойне странным решение чиновников и депутатов города выглядит на фоне того, что деньги на сквер в чужом селе мэрия Якутска с одобрения депутатов гордумы собиралась выделить, сокращая расходы на реконструкцию здания под детский сад в микрорайоне Марха, что прокуратура сочла недопустимым. «Решение не соответствует интересам жителей г. Якутска, нарушает их права и противоречит требованиям Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Бюджет городского округа должен приниматься по вопросам непосредственного обеспечения жизнедеятельности его населения», — напомнили чиновникам в надзорном ведомстве.

Читайте также: В якутском селе не построят сквер за бюджет столицы республики

С прокуратурой согласились Верховный суд республики и России — своё странное решение горадминистрация Якутска апеллировала, но жалобу высшая инстанция оставила без удовлетворения.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Якутска одобрили предложение мэрии выделить 12 млн рублей из городского бюджета на строительство сквера в селе Верхневилюйск. Комментируя такое странное решение, руководитель общественной организации «Якутия — Наше Мнение» Степан Петров напоминал, что в Якутске есть масса проблем, требующих незамедлительного решения — расселение из аварийного жилья, уборка помоек, обустройство дренажа и откачка воды в затапливаемом жилом фонде.

Отметим также, что дефицит бюджета Якутска на 2017 год сформирован на максимально допустимом уровне в 10%. Деньги город не может найти себе даже на школы, притом, что нехватка мест в учреждениях среднего образования — одна из самых острых проблем столицы республики. Кроме того, мэрия кредитуется: в августе город попросил у банков 250 млн рублей.