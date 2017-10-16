Отопительный сезон в Барнауле: энергетики СГК честно ответили на вопросы

Барнаул, , 06:49 — REGNUM Свои проблемы, возникающие в отопительный сезон, многие управляющие компании предпочитают «перекладывать» не плечи энергетиков Сибирской генерирующей компании (СГК). Более десятка фактов недобросовестной работы коммунальщиков выявились в ходе прямой линии, которую накануне провели директор Барнаульских теплосетевой и тепломагистральной компаний Александр Гросс и директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании Игорь Холодков. В течение двух часов они смогли принять порядка 20 вопросов от горожан.

«Большинство обращений были связаны с недочетами в работе управляющих организаций, которые несвоевременно подключают дома к теплу и не проводят должную наладку внутридомовых систем отопления», — пояснили сегодня, 16 октября, корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского филиала СГК.

К примеру, на «прямую линию» поступило два звонка от потребителей, проживающих по одному и тому же адресу — Телефонная, 46. Жительницы Барнаула пожаловались на то, что в их квартирах и, как оказалось, во всем подъезде, нет отопления. По их словам, многие жильцы из-за холода были вынуждены на время переехать из своих квартир. Обе женщины сказали, что представители обслуживающей дом управляющей организации до сих пор проводят на внутридомовой системе какие-то ремонтные работы. С подобными жалобами к энергетикам обратились порядка 15 человек, проживающих в разных частях города.

По словам Александра Гросса, на первый взгляд все эти обращения вызваны неудовлетворительной работой управляющих организаций.

Традиционно энергетикам задавали вопросы и о начислениях за поставленные ресурсы — тепло и горячую воду. По каждому отдельному случаю были даны пояснения.

«В начале отопительного сезона в наш адрес обычно поступают точечные обращения по поводу отсутствия должного качества отопления. Это вызвано тем, что в течение первых двух недель мы ведем отладку гидравлического режима для равномерного распределения теплоносителя. Сейчас мы уже вышли на рабочие параметры и совместно с теплоисточником лишь корректируем температурный режим подачи теплоносителя, который напрямую зависит от среднесуточной температуры на улице», — пояснил Александр Гросс.

По его словам, если до сих пор отопление в отдельно взятых подъездах и квартирах отсутствует, то это, скорее всего, вызвано недоработками организаций, обслуживающих дом.

«Кстати, как показывает практика, многие УК при этом вместо работы над исправлением проблем ссылаются на то, что недоработали тепловики. В этом смысле «прямая линия» также полезна — мы можем установить истинные причины нарушений и, хотя бы часть таких проблемных ситуаций разрешить. Все обращения, полученные в ходе прямой линии, переданы специалистам для выяснения причин нарушения качества теплоснабжения. Энергетики разберутся с каждым отдельным случаем, сделают все возможное для решения озвученных проблем», — отметили в СГК.

Как уже сообщало ИА REGNUM, практика проведения прямых линий с потребителями в Сибирской генерирующей компании стала традиционной. Два раза в год — в начале и по окончанию отопительного сезона — энергетики отвечают на все вопросы горожан относительно качества услуг теплоснабжения.

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