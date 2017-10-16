Якутия продолжает кредитоваться: регион просит у банков ещё 1,3 млрд рублей

Якутск, , 06:08 — REGNUM Сумма кредитных средств, которые берут в долг жизнеобеспечивающие кампании и органы власти в Якутии, растёт. Республика намерена увеличить сумму своих займов ещё на 1 млрд рублей, а республиканский ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство» — на 300 млн, передаёт корреспондент ИА REGNUM на основании данных с сайта госзакупок.

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За использование банковских денег из бюджета Якутии власти региона готовы заплатить 285 млн рублей. Деньги занимают на 3 года с помощью двух электронных аукционов, каждый из которых объявлен на сумму 500 млн рублей. Цель привлечения кредитов — «финансирование дефицита бюджета республики и/или погашение долговых обязательств», говорится в документации.

Ещё 300 млн просит у банков ГУП «ЖКХ» Якутии, обещая рассчитаться с этим долгом в течение полугода. Процентная ставка и все комиссии по условиям этой закупки должны составить не более 15,14% годовых, пользование деньгами будет стоить компании порядка 22,7 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, ГУП «ЖКХ» Якутии и министерство финансов региона занимают деньги у банков далеко не первый раз. Так, в сентябре ведомство уже занимало миллиард на финансирование дефицита бюджета республики и погашение долговых обязательств притом, что госдолг региона тогда составлял 51,6 млрд рублей. Но глава Якутии Егор Борисов не видит в кредитах ничего страшного. «Это ведь очень удобно», — считает он.

Напомним, ГУП «ЖКХ» Якутии ранее занимал 255 млн рублей и был готов заплатить за пользование деньгами почти 39 млн. В долги в течение лета и начале осени также залезли ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» (5 млрд рублей), АО «Республиканская инвестиционная компания (более 3 млрд), «Саханефтегазсбыт» (1 млрд), Ленское объединённое пароходство» (700 млн), «Сахатранснефтегаз» (400 млн рублей), «Железные дороги Якутии» (300 млн), «Полярные авиалинии» — почти 200 млн, Якутский хлебокомбинат (70 млн). Кроме того, авиакомпания «Якутия» готова была заплатить 100 млн рублей за пролонгацию уже существующего кредита.

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Напомним, по распоряжению президента РФ Владимира Путина с 2018 года в стране будет запущена программа реструктуризации кредитов регионов. Длиться она будет минимум 7 лет, а для отдельных наиболее закредитованных регионов — до 12 лет.