Названы самые востребованные в России профессии

Москва, , 05:02 — REGNUM Инженеры стали наиболее востребованными специалистами на российском рынке труда в сентябре. Об этом 16 октября пишут «Известия» со ссылкой на данные Минтруда.

Как следует из оперативной статистики органов служб занятости, устойчивый спрос наблюдается в том числе в отношении инженеров-технологов, специалистов по контрольно-измерительным приборам (КИП), техников-технологов, наладчиков машин и оборудования, включая станки с числовым программным управлением.

Кроме того, очень востребован медицинский персонал и квалифицированные рабочие. По прежнему заинтересованы работодатели в рабочих профессиях (их доля составляет 65,2%).

Эксперты отмечают, что рынок труда реагирует на изменения в экономике. Так, до 2014 года наблюдался спрос на продавцов и менеджеров по продажам, однако теперь более востребованы инженеры, что может говорить о смене модели экономического развития — ориентированность на потребление вытесняется вектором технолого-промышленного развития.

Представители кадровой службы ManpowerGroup подтверждают увеличение спроса на инженерные специальности. В компании Kelly Services отмечают, что в Москве картина несколько иная — здесь больше всего нужны IT-специалисты и специалисты в области производства лекарств.