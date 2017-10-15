Россия согласовала с Венесуэлой условия реструктуризации долга

Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Условия реструктуризации долга Венесуэлы перед Россией в целом согласованы финансовыми ведомствами обеих стран. Об этом заявил журналистам министр финансов России Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

Он напомнил, что ранее Каракас обратился к Москве за реструктуризацией долга. Условия процедуры в настоящее время обсуждаются, однако в целом уже выработаны министерствами финансов РФ и Венесуэлы.

В случае, если Венесуэла сможет быстро сможет парафировать соглашения, договор о реструктуризации долга может быть подписан до конца 2017 года, пояснил Силуанов. При этом министр отказался раскрывать детали соглашения, однако подчеркнул, что предполагается именно реструктуризация, а не списание долга.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2011 году Россия предоставила Венесуэле кредит до $4 млрд на импорт промышленной продукции. В феврале 2014 года венесуэльская сторона попросила Москву продлить срок использования кредита.

В 2016 году правительство России согласовало реструктуризацию долга Венесуэлы на $2,84 млрд. В начале октября 2017 года, находясь с официальным визитом в России, президент страны Николас Мадуро заявил о готовности гасить долги перед РФ.

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