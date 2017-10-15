В «самом бесполезном аэропорту мира» сел первый регулярный борт

Джеймстаун, Великобритания, , 03:30 — REGNUM Первый регулярный пассажирский рейс приземлился в аэропорту Острова Святой Елены, который долгое время не мог принимать крупные воздушные суда. В Джеймстаун прибыли 78 пассажиров, сообщает RT.

Самолет Embraer E190−100IGW привез на принадлежащий Великобритании остров пассажиров из южноафриканского Йоханнесбурга. Полет продолжался более шести часов, при этом воздушное судно акивакомпании SA Airlink осуществило дозаправку в столице Намибии Виндхуке.

Остров Святой Елены находится в Атлантическом океане, 1600 км отделяют его от берегов Африки. Население острова — 4,5 тыс. человек.

Британские власти затратили на возведение аэропорта на острове £285 млн. Просчеты при строительстве в сочетании с сильным боковым ветром привели к тому, что крупные самолеты садиться здесь не могли.

СМИ окрестили воздушную гавань самым бесполезным аэропортом мира. В 2016 году аэропорт перестроили, а спустя год — в мае 2017 года — здесь приземлился первый единичный рейс.

Острова Святой Елены, Вознесения и архипелаг Тристан-да-Кунья являются одной из 14 заморских территорий Великобритании. Остров Святой Елены известен как место, где провел последние годы жизни французский император Наполеон Бонапарт. Небольшая часть территории острова, связанная с именем Наполеона, принадлежит Франции.

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