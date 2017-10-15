Глава Минтранса анонсировал заявление о судьбе «ВИМ-Авиа»

Москва, , 02:48 — REGNUM Позиция Министерства транспорта РФ в отношении авиакомпании «ВИМ-Авиа» будет объявлена после 15 октября, после завершения активной полетной деятельности перевозчика. Об этом заявил журналистам глава министерства Максим Соколов.

Он пояснил, что в целом полеты «ВИМ-Авиа» будут свернуты с 16 октября, однако не исключено осуществление нескольких рейсов на тех направлениях, где пассажиров трудно пересадить на самолеты других перевозчиков. Серфикат эксплуатанта «ВИМ-Авиа» пока не отозван, добавил он.

Соколов отметил, что Минтранс не может аннулировать сертификат «ВИМ-Авиа», так как компания еще совершает рейсы, в том числе занимается перевозкой пассажиров в рамках Фестиваля молодежи и студентов. При отзыве сертификата перевозчик не сможет завершить задачи.

Позиция Минтранса по сертификату будет объявлена сразу же по завершении перевозок «ВИМ-Авиа», подчеркнул он. Решение относительно этого документа принимает Росавиация, либо оно может быть принято в рамках закона о банкротстве после определенных процедур.

Отозванный сертификат не может быть восстановлен, однако возможен вариант приостановки его действия. В таком случае кредиторы и инвесторы в принципе еще могут спасти «ВИМ-Авиа», добавил Соколов.

Как сообщало ИА REGNUM, кредиторская задолженность авиакомпании «ВИМ-Авиа» составляет порядка 10 млрд рублей. В настоящее время программа по перевозке пассажиров чартерных и регулярных рейсов в целом свернута, осуществляются лишь единичные регулярные рейсы.

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