Законопроект о требованиях к программе энергосбережения внесен в Госдуму

Москва, , 14:02 — REGNUM Законопроект, предлагающий ввести единые требования к программе энергосбережения, правительство внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 14 октября.

Как отмечают в Минэнерго, единые требования к программе энергосбережения повысят ее эффективность.

Согласно действующим сегодня нормам, правилами программы и ее реализацией занимаются организации с участием государства или муниципального образования. При этом определенных требований к программе сегодня не предусмотрено.

«Отсутствие единого подхода к формированию программ, в том числе определению целевых показателей и их целевых уровней, препятствует возможности проведения анализа реализации программ со стороны государства, в частности, делает практически невозможным оценку показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности отраслей экономики», — отмечают в правительстве.

Минэнерго планирует ликвидировать этот пробел в законодательстве и предлагает наделить правительство правом устанавливать единые требования ко всем программам энергосбережения, которые будут приниматься организациями с государственным или муниципальным участием. Между там, какие именно правила длч программ должны быть установлены, в законопроекте не уточняется.