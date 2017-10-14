«Роснефть» разведала еще 81 млн тонн нефти на арктическом шельфе

Хатанга, Красноярский край, , 16:14 — REGNUM Месторождение, найденное во время бурения скважины в море Лаптевых, хранит 81 млн тонн нефти. Оценку запасов, обнаруженных нефтегазовой компанией «Роснефть», привел глава Министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Напомним, запасы нефти были обнаружены в июне 2017 года при разработке скважины «Центрально-Ольгинская-1» — самой северной скважины на восточной части арктического шельфа. «Роснефть» начала бурение на объекте 3 апреля 2017 года и тем самым дала старт разработке целой нефтегазоносной провинции: предварительно специалисты компании оценивают нефтяной потенциал моря Лаптевых в 9,5 млрд тонн.

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Шельфовая часть нового открытого месторождения находится на глубине от 2305 до 2363 м в акватории Хатангского залива. О результатах оценки потенциала нового месторождения сообщил глава Минприроды России Сергей Донской на своей странице в соцсети Facebook.

«Руководитель ГКЗ (Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых — прим. ред.) Игорь Шпуров сообщил приятную новость. Вчера завершили проведение государственной экспертизы запасов — 81 миллионов тонн по категории C2+C1 (оцененные и предполагаемые — прим. ред.)», — сказано в сообщении министра.

Всего «Роснефти» принадлежит 28 лицензий на добычу запасов арктического континентального шельфа, масштабы которых суммарно оцениваются в 34 млрд тонн в нефтяном эквиваленте.

Углеводородные запасы арктического шельфа являются для Российской Федерации одной из важнейших экономических перспектив. Эксперты добывающей отрасли отметают, что на российской части континентального шельфа находятся наибольшие в мире из неразведанных запасов углеводородов — по некоторым оценкам, четверть объема мировой добычи углеводородов.

Арктический шельф России позволит компенсировать спад добычи, обеспечить значительную часть энергетических потребностей страны. По мнению специалистов, к 2050 году северные шельфовые проекты будет обеспечивать от 20% до 30% всей российской нефтедобычи.

В том, что добывающая промышленность в дальнейшем переместит акцент с суши на море, убеждены и профильные министерства. Минэнерго и Минпромторг заявили о готовности оказать поддержку проектам, связанным с разработкой морского и континентального шельфа.

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