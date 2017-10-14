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«Роснефть» разведала еще 81 млн тонн нефти на арктическом шельфе

Экономика

Глава Минприроды сообщил результаты государственной экспертизы по запасам полезных ископаемых

«Роснефть» разведала еще 81 млн тонн нефти на арктическом шельфе
Carey Akin
Буровая установка

Хатанга, Красноярский край, 14 октября 2017, 16:14 — REGNUM  Месторождение, найденное во время бурения скважины в море Лаптевых, хранит 81 млн тонн нефти. Оценку запасов, обнаруженных нефтегазовой компанией «Роснефть», привел глава Министерства природных ресурсов и экологии Сергей Донской.

Напомним, запасы нефти были обнаружены в июне 2017 года при разработке скважины «Центрально-Ольгинская-1» — самой северной скважины на восточной части арктического шельфа. «Роснефть» начала бурение на объекте 3 апреля 2017 года и тем самым дала старт разработке целой нефтегазоносной провинции: предварительно специалисты компании оценивают нефтяной потенциал моря Лаптевых в 9,5 млрд тонн.

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Шельфовая часть нового открытого месторождения находится на глубине от 2305 до 2363 м в акватории Хатангского залива. О результатах оценки потенциала нового месторождения сообщил глава Минприроды России Сергей Донской на своей странице в соцсети Facebook.

«Руководитель ГКЗ (Государственная комиссия по запасам полезных ископаемых — прим. ред.) Игорь Шпуров сообщил приятную новость. Вчера завершили проведение государственной экспертизы запасов — 81 миллионов тонн по категории C2+C1 (оцененные и предполагаемые — прим. ред.)», — сказано в сообщении министра.

Всего «Роснефти» принадлежит 28 лицензий на добычу запасов арктического континентального шельфа, масштабы которых суммарно оцениваются в 34 млрд тонн в нефтяном эквиваленте.

Углеводородные запасы арктического шельфа являются для Российской Федерации одной из важнейших экономических перспектив. Эксперты добывающей отрасли отметают, что на российской части континентального шельфа находятся наибольшие в мире из неразведанных запасов углеводородов — по некоторым оценкам, четверть объема мировой добычи углеводородов.

Арктический шельф России позволит компенсировать спад добычи, обеспечить значительную часть энергетических потребностей страны. По мнению специалистов, к 2050 году северные шельфовые проекты будет обеспечивать от 20% до 30% всей российской нефтедобычи.

В том, что добывающая промышленность в дальнейшем переместит акцент с суши на море, убеждены и профильные министерства. Минэнерго и Минпромторг заявили о готовности оказать поддержку проектам, связанным с разработкой морского и континентального шельфа.

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