Правительство Якутии о газоперерабатывающем заводе: Экология не пострадает!

Якутск, , 06:03 — REGNUM Правительство Якутии не допустит строительства промышленных объектов, которые могут негативно повлиять на окружающую среду, заявил министр промышленности Андрей Панов. Речь идет о планах компании ЯТЭК возвести завод по глубокой переработке газа в Мегино-Кангаласском районе.

«Мы говорим, что необходимо применять новые современные технологии, безотходное производство и оборот воды, чтобы не было сбросов и стоков и так далее. Когда этот проект будет готов, мы будем его очень пристрастно изучать и сделаем выводы о его дальнейшей судьбе. Конечно, в том числе планируется разработка раздела «Оценка воздействия на окружающую среду», который покажет, какие негативные последствия будут для экологии. При наличии научно обоснованных экологических рисков даже экономически выгодные инициативы правительство республики не поддержит. Но правительство Якутии готово рассмотреть любое разумное предложение местных компаний по увеличению добычи и переработки природного газа. Население республики давно ставит перед органами власти вопрос о строительстве в Якутии завода, выпускающего топливо для автотранспорта, чтобы не возить его из других регионов», — сказал министр, добавив, что производство топлива из газа представляется более приемлемым с экологической точки зрения.

Таким образом, проекта завода еще нет, но некоторые «общественники» (которым абсолютно все равно, против чего протестовать), уже возмущены тем, что «им его не показывают» и зазывают население на митинг. Забывая о том, что ввод крупных промышленных объектов в республике необходим. Ведь это и создание новых рабочих мест, и налоговые платежи. Новое производство будет способствовать развитию малого и среднего предпринимательства.

«Завод будет крупным заказчиком услуг у местных производителей: услуги транспорта, ремонта, благоустройства, кейтеринга, уборки. Десятки смежных областей могут развиваться вокруг этого завода. Естественно, мы будем стараться трудоустроить на завод местное население Это для нас намного эффективнее и надежнее, чем заводить людей из других регионов. Налоговые платежи, как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации, будут поступать в местные бюджеты. Также мы планируем совместные образовательные программы с учебными заведениями, администрациями, чтобы подготовить местных специалистов к работе на этом заводе», — сообщил гендиректор Якутского газоперерабатывающего комплекса Денис Соломатин.

Общественные слушания по вопросу строительства газоперерабатывающего завода в Мегино-Кангаласском районе Якутии планируется провести в начале 2018 года.