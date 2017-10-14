«Примем на грудь»: в ВТБ подсчитали потери от списания доли в «Открытии»

Москва, , 00:54 — REGNUM Списание доли «Открытие Холдинга» (контролирующего акционера банка «Открытие») обойдется ВТБ в семь миллиардов рублей, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» Андрей Костин, глава ВТБ.

Комментируя ситуацию с пакетом в «Открытие Холдинга», Костин заявил:

«Да, нам, наверное придется его списать, мы планируем его до конца года списать, и будут порядка 7 млрд рублей наши потери, которые, мы, повторяю, спишем и примем их на грудь».

Костин разъяснил, что ВТБ получил пакет в «Открытие Холдинга» путем «определенных залогов, которые были реализованы по кредитованию одной сделки».

Напомним, «Открытие Холдинг» — контролирующий акционер «Открытия», являющегося одним из крупнейших российских банков и находящегося под санацией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 сентября председатель правления банка ВТБ 24 Михаил Задорнов заявил, что для оздоровления «Открытия» понадобится три-четыре года. Банк России, как он сказал, предоставил «Открытию» кредитную линию в один триллион рублей.

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