Снижена стоимость авиабилетов на прямой рейс Ташкент – Душанбе – Ташкент

Душанбе, , 22:52 — REGNUM Стоимость билетов на направлении Ташкент-Душанбе-Ташкент снижена, сообщает сегодня, 13 октября, Национальная компания «Узбекские авиалинии».

Теперь перелет из Ташкента в Душанбе обойдется пассажиру в 75 евро (5,1 тыс. рублей), а из Душанбе в Ташкент — 87 евро (5,9 тыс. рублей). Билет Ташкент-Душанбе-Ташкент или Душанбе-Ташкент-Душанбе будет стоить 153 евро (10,5 тыс. рублей), включая сборы.

Рейсы, соединяющие столицы Узбекистана и Таджикистана выполняются на самолетах А320 один раз в неделю — по вторникам.

Напомним, возобновление прямого рейса, соединившего Ташкент и Душанбе наблюдатели называют не иначе, как историческим событием. Первый за последние 25 лет полет из узбекской столицы в таджикскую состоялся 11 апреля 2017 года. Изначально планировалось, что рейсы будут выполняться дважды в неделю «Узбекскими авиалиниями» и таджикской авиакомпанией «Сомон Эйр» на паритетной основе. Однако позже стороны изучили ситуацию и решили, что пока летать по упомянутому направлению будут самолеты узбекистанского перевозчика.

Однако оказалось, что и один самолет в неделю наполняется всего на треть.

«Каждую неделю по вторникам наша авиакомпания перевозит до 50−60 пассажиров из Душанбе в Ташкент. Вместимость самолета — 150 человек. Часть пассажиров летит в Ташкент транзитом, а оттуда — в другие страны. Для них узбекская виза не нужна, и они имеют право до 24 часов находиться на территории ташкентского аэропорта», — рассказывает представитель «Узбекских авиалиний».

Наиболее вероятной причиной не наполняемости самолетов наблюдатели называли дороговизну билетов, так как за перелет в одну сторону, который занимает около 45 минут, пассажир должен был потратить порядка 140 долл (более 8 тыс. рублей).

Излишне высокую стоимость билетов признал и посол Узбекистана в Таджикистане Шокасым Шоисламов, который пообещал «стараться снизить» ее:

«Летать должны обычные люди. Бизнесмен и через луну может попасть куда ему нужно, и купить билет за любую цену. А вот простой народ, который хочет проведать родственников, полететь на лечение или посетить святые места не может позволить себе затраты почти в 300 долларов на рейс туда и обратно. Это слишком дорого. Мы всячески будем стараться, чтобы снизить эту цену усилиями с обеих сторон».

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