Заключено соглашение о реализации инвестпроектов в моногороде Котовск

Москва, , 20:09 — REGNUM Документ подписали генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов и Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

В пятницу, 13 октября 2017 года заключено соглашение между Фондом развития моногородов и Тамбовской областью о софинансировании расходов Тамбовской области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов в моногороде Котовск.

Документ подписали генеральный директор Фонда развития моногородов Илья Кривогов и Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

По условиям соглашения Фонд развития моногородов осуществит софинансирование расходов Тамбовской области и города Котовска: средства будут направлены на обновление инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного проекта на Котовском заводе нетканых материалов (КЗНМ).

В частности, фонд выделит почти 26 млн рублей на реконструкцию автомобильной дороги к заводу, который нацелен на расширение производства полипропиленовой ткани. Новая дорога по улице Пархоменко появится в Котовске во II квартале 2018 года.

По словам генерального директора Фонда развития моногородов Ильи Кривогова, подписанное соглашение придаст импульс развитию городу, откроет его жителям новые перспективы.

«По прогнозам, благодаря реализации инвестиционного проекта на местном заводе, будут созданы более 70 новых рабочих мест, а также удастся привлечь свыше 176 млн рублей частных инвестиций», — отметил Илья Кривогов.

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин также отметил важность соглашения, благодаря которому удаться реализовать потенциал моногорода.

«Котовск — один из главных номинантов на получение статуса территории опережающего социально-экономического развития (ТОРЭС). Наша главная цель сейчас — расширение поддержки по всем направлениям в целях создания эффективной инфраструктуры. Средства фонда пойдут на усиление сформированного сегодня в городе промышленного кластера. В частности, будет построена дорога к заводу. Надеюсь продолжить работу с фондом и по другим направлениям, связанным с развитием Котовска, его потенциала», — отметил на церемонии подписания соглашения Александр Никитин.

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