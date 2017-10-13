ЦБ утвердил план мер по финансовому оздоровлению «Бинбанка»

Москва, , 19:55 — REGNUM Банк России утвердил план своего участия в реализации мер по предупреждению банкротства ПАО «Бинбанк». Об этом 13 октября сообщает пресс-служба регулятора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как уточняется, планом предусмотрены докапитализация «Бинбанка» и предоставление ему средств на поддержание ликвидности.

Ожидается, что данные меры должны повысить финансовую устойчивость «Бинбанка» и поспособствовать дальнейшему развитию кредитной организации, отмечают в ЦБ.

Напомним, собственник «Бинбанка» обратился в Центробанк с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора.

Активы «Бинбанка» оцениваются в триллион рублей, а по состоянию на 1 сентября вклады сократились на 22,1 млрд рублей и составили до 523,7 млрд рублей.

Регулятор принял решение о принятии мер по поддержке ликвидности «Бинбанка».

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