Глава «Опоры России»: Конкурс «Лидеры России» — «яркая, прорывная идея»

Москва, , 19:25 — REGNUM Всероссийский конкурс «Лидеры России» для современных управленцев, мотивированных и смелых людей пройдет с октября 2017 года по февраль 2018 года в несколько этапов.

Для участия в нем необходимо подать заявку через сайт проекта до 6 ноября 2017 года включительно. С 7 по 13 ноября состоится онлайн-тестирование, по результатам которого будет отобрано 2400 участников для проведения региональных полуфиналов в восьми федеральных округах. Полуфиналы пройдут с 24 ноября, их результатом станет отбор 300 лучших претендентов для участия в финале конкурса. Финал запланирован на февраль 2018 года.

«Яркая, прорывная идея, подкрепленная организационно, финансово и одобренная Президентом России», — прокомментировал конкурс глава «Опоры России» Александр Калинин.

Он отметил, что участие в конкурсе предоставляет предпринимателям шанс войти в команду избранных профессионалов высокого уровня, призванных строить новую, экономически сильную и процветающую Россию.

Участников ждет открытое и честное соревнование, в ходе которого будет проведена оценка их лидерских качеств, умения стратегически мыслить, возможности межличностного и социального взаимодействия, а также умения работать в команде и готовности к обучению и саморазвитию. К участию приглашаются россияне не старше 50 лет, обладающие опытом управленческой деятельности. При этом у кандидата должно быть не менее 5 лет опыта на руководящей должности. Для участников младше 35 лет будут действовать облегченные условия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, лучшие претенденты получат возможность выйти на новый уровень профессионального развития, войти в управленческую элиту страны. Из числа победителей будут отобраны участники специальной программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС.

Кроме того, каждый претендент, прошедший тестирование, получит личный план развития от лучших HR-специалистов и попадет в пул кадрового резерва Администрации Президента РФ.

Наставниками победителей станут Игорь Шувалов, Герман Греф, Максим Орешкин, Антон Силуанов, Антон Вайно, Сергей Лавров, Сергей Кириенко, Константин Эрнст, Алексей Кудрин, Евгений Касперский и другие опытные управленцы.

Оценивать участников будет экспертный совет из профессоров и директоров различных направлений Сбербанка, РАНХиГС, МГУ. Предполагается, что конкурс будет проходить ежегодно.

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