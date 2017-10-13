Мечты Литвы: Давос – в Вильнюсе

Вильнюс, , 18:50 — REGNUM Премьер Литвы Саулюс Сквернялис встретился с учредителем и председателем правления Всемирного экономического форума в Давосе Клаусом Швабом, которому предложил провести экономический форум в Литве, сообщили ИА REGNUM сегодня, 13 октября, в правительстве Литвы.

Премьер Литвы подчеркнул, что экономика государства продемонстрировала «устойчивость к отрицательным внешним и внутренним факторам». ВВП в первом полугодии 2017 года вырос на 4,1% — в два раза больше, чем в еврозоне.

«Литва идет по пути инноваций, реализует амбициозные цели в сфере развития возобновляющейся энергетики. Мы готовы уже в следующем году соответствовать рекомендациям Всемирного экономического форума и создать подходящую среду для развития электромобилей», — сказал Сквернялис.

Всемирный экономический форму был создан в 1971 году. В нем принимают участие политические лидеры, бизнесмены, общественные деятели, которые обсуждают глобальные проблемы. В ежегодной встрече в Давосе, в Швейцарии, участвуют примерно 2500−3000 человек. В 2018 году на ежегодной встрече в Давосе основное внимание будет уделяться геостратегическим изменениям и их политическим, экономическим и социальным последствиям.