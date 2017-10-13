Тамбовский губернатор: Социальные обязательства будут выполнены безусловно

Тамбов, , 17:05 — REGNUM Тамбовский губернатор Александр Никитин на заседании комиссии по бюджетным проектировкам на 2018−2020 годы подчеркнул, что при любом наполнении областного бюджета все социальные обязательства региона будут выполнены, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

На заседании комиссии по бюджетным проектировкам при составлении проекта бюджета Тамбовской области на 2018 год и на период до 2020 года, которое прошло под руководством главы администрации Тамбовской области Александра Никитина, обсудили перспективы главного финансового документа региона.

Глава региона считает, что проектировать бюджет всегда сложно, но таких жестких условий, как в 2017 году, не было никогда. Прогноз сценария социально-экономического развития области на 2018 — 2020 годы разработан, как в целом по России, в трех вариантах — базовом, консервативном и целевом.

Начальник управления экономического развития области Сергей Юхачев отметил: тамбовская экономика — растущая, темпы роста промышленности и АПК — выше среднероссийских, прогноз по валовому региональному продукту на 2017 год — 103,7%. В этом году на рубль вложенных регионом в экономику и инфраструктуру средств привлечено 4 рубля инвестиций — это наилучший показатель по ЦФО. Область динамично развивалась в последние два года. Ожидается, что инвестиционная активность не будет снижаться, экономика продолжит рост. Прирост доходов регионального бюджета спрогнозирован на уровне 4,7% к ожидаемой оценке текущего года. На дополнительные расходы, по расчетам, потребуется 2 миллиарда рублей, в том числе на повышение зарплат, обязательное медицинское страхование неработающего населения, социальные выплаты.

Александр Никитин поручил руководителям органов исполнительной власти области, местного самоуправления выделить наиболее приоритетные направления для бюджетного финансирования, а также найти резервы для пополнения бюджета. Особое внимание будет обращено на налоговую дисциплину, борьбу со схемами уклонения от уплаты налогов, администрирование в секторе государственного имущества.

Безусловно, будут исполнены все социальные обязательства региона, целевые индикаторы, предусмотренные «майскими» указами президента, в том числе рост зарплат 11-ти категориям работников социальной сферы.

К 1 ноября проект бюджета на 2018 год и на период до 2020 года будет представлен на рассмотрение в Тамбовскую областную думу.