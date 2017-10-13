Не регистрируйся, а налоги плати: малого бизнеса в Белоруссии станет больше

Минск, , 17:26 — REGNUM В Белоруссии могут расширить список видов экономической деятельности, которую не обязательно регистрировать как индивидуальное предприятие. Об этом сегодня, 13 октября, сообщила на пресс-конференции в Минске заместитель министра по налогам и сборам Светлана Шевченко.

Сейчас, по указу президента республики №337, увеличен перечень видов экономической деятельности, которыми граждане страны могут заниматься, не регистрируясь как ИП, если платят единый налог. Это, например, приготовление кулинарных изделий, ремонт мебели, часов и обуви по заказу, пошив одежды, настройка музыкальных инструментов, предоставление помещений для недолгого проживания в них физических лиц, распиловка дров, услуги по разработке веб-сайтов, дизайн интерьеров, одежды и многое другие.

Шевченко заявила, что министерство налогов и сборов будет изучать возможность расширения видов экономической деятельности без регистрации ИП, но с уплатой единого налога. Такой вариант возможен, например, по заявительному принципу.

Что касается единого налога для индивидуальных предпринимателей, то министерство налогов и сборов Белоруссии не исключает, что в будущем может быть установлена одинаковая ставка налога для ИП и физических лиц, осуществляющих экономическую деятельность без регистрации ИП. Одни и те же виды деятельности можно осуществлять одновременно. Серьезное отличие между ИП и лиц без регистрации ИП заключается в том, что первые могут привлекать наемных рабочих, а вторые нет.

Вопрос с гражданами, которые ведут экономическую деятельность, но не являются ИП, в Белоруссии до сих пор плохо проработан. Например, как ранее передавало ИА REGNUM, только сейчас министерство труда и социальной защиты задумалось о том, чтобы предоставить некоторым категориям самозанятых граждан возможность формировать свои права в области социального страхования. По словам заместителя главы ведомства Валерия Ковалькова, в настоящее время такие люди не подлежат социальному страхованию, поскольку этих категорий пока нет в законе. После указа «О регулировании деятельности физических лиц», который увеличивает список видов деятельности без регистрации в качестве ИП, государственные органы стали изучать варианты предоставления им такой возможности. Проект документа подготовлен, и его могут принять в 2017 — 2018 годах.

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Ситуация с белорусскими индивидуальными предпринимателями довольно сложная. Из-за множества налоговых, административных барьеров им тяжело вести свой бизнес, несмотря на то, что власти рассчитывают на частников как на один из вариантов пополнения бюджета. Так, в январе 2016 года в Минске состоялся «Антикризисный форум предпринимателей», где собрались ИП со всей Белоруссии. Они заявили о том, что не могут работать по новым правилам реализации импортных товаров. Президент республики Александр Лукашенко еще в 2015 году поручал совету министров обеспечить частную торговлю выбором товаров не худшим, чем, например, на уже закрытом московском Черкизовском рынке. Лукашенко заявил, что индивидуальные предприниматели должны или продавать то, что предложат на государственных оптовых базах чиновники, или и вовсе искать другую работу.

Через несколько дней после «Антикризисного форума» глава Белоруссии провел совещание, где объявил о продолжении борьбы с импортными товарами на отечественном рынке, поэтому продавцам зарубежного никаких послаблений делать не будут. Тогда же Лукашенко раскритиковал председателя Совмина Андрея Кобякова, сказав, что правительства не должно идти на поводу у «ИПешников», а с начала 2016 года у них «закончились медовые годы, надо работать в равных условиях, по соответствующим документам».

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