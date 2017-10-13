На Украине резко подняли пенсии: прибавки составят до 187 долларов

Киев, , 16:59 — REGNUM С 1 октября на Украине начался перерасчет пенсионных выплат. Повышение пенсий произойдет для более 9 млн пенсионеров. В частности, надбавка к пенсии составит от 200 до 5 тыс грн. (до 187 долл.).

По словам премьер-министра Украины Владимира Гройсмана, это не разовое повышение пенсий, а системное изменение, которое внедряется благодаря принятию пенсионной реформы.

«Я боролся за эту реформу. Она чрезвычайно важна. Ситуация требовала изменений. И задача сейчас — не разовое повышение пенсий, чем злоупотребляли политики, а установление справедливой пенсионной системы. Новая пенсионная система дает возможность повысить пенсии 9 млн пенсионеров. Но самое главное — эта система не разовая. Ежегодно, с 2019 года, будет индексация, которая будет зависеть от цифр — развития экономики и показателя инфляции», — сказал Гройсман, слова которого 13 октября цитирует пресс-служба правительства.

Он сообщил, что в основе реформы, кроме повышения пенсий и предотвращения манипулирования пенсионными выплатами, произошла отмена налогообложения пенсий для работающих пенсионеров.

Гройсман считает, что пенсионная реформа будет стимулировать детенизацию занятости.

«Времена, когда работника принимали без прав и документов — должны отойти в прошлое… Сейчас мой долг защищать реформу, чтобы у людей не отобрали будущее. Я буду защищать и никому не дам уничтожить новую пенсионную систему из-за желания манипулировать коэффициентами, например», — добавил премьер.

По его словам, тезис о риске роста цен из-за роста пенсий неоправдан. Рост цен, который наблюдается сегодня, вызван объективными факторами, среди которых — неурожай по некоторым сегментам продовольствия и уменьшение поголовья свиней из-за болезней.

«А причин роста цен (из-за увеличенных пенсий) я не вижу», — уточнил Гройсман.

Премьер также заверил, что пенсионная реформа была согласована с Международным валютным фондом.

«Этот законопроект полностью соответствует интересам Украины и формирует стабильную пенсионную систему. Это был ключевой посыл, в том числе и Международному валютному фонду. Важно создать справедливую пенсионную систему, которая будет устойчивой, потому что, к большому сожалению, пенсионная система была почти на грани уничтожения, и это был очевидный факт», — рассказал Гройсман в эфире «112 Украина».

В то же время пресс-служба минсоцполитики Украины сообщает, что некоторые пенсионеры уже получили надбавки.

«Для каждого гражданина размер доплаты определяется индивидуально, а ее размер зависит от таких показателей, как стаж работы и коэффициент заработной платы. Некоторые граждане, получившие существенное повышение пенсий, не верят этому и звонят в отделения Пенсионного фонда Украины, чтобы убедиться в правдивости информационных уведомлений. Некоторых граждан приходится долго убеждать в том, что они наконец получили пенсию, которая соответствует их многолетнему тяжелому труду», — говорится в сообщении.

Примечательно, что до 10 октября на Украине повышенную пенсию получили даже некоторые жители Донецка (ДНР). При этом прибавка пенсионера-шахтера превысила 150 долл. «Я донецкий шахтер, у меня подземный стаж более 20 лет и производственная травма. Съездил на Украину за пенсией, был в шоке — мне добавили почти 4,5 тыс грн. (168 долл.). Теперь моя пенсия почти 11 тыс грн. (411 долл.). Нам тут ДНР платит копейки», — рассказал пенсионер, житель Донецка Леонид.

«У меня 22 года страхового стажа, проработала в шахтном управлении г. Шахтерск (ДНР). В этом месяце получила на Украине повышенную пенсию на 980 грн. (36 долл.)», — рассказала пенсионерка из г. Шахтерск Татьяна.

В свою очередь, министр социальной политики Украины Андрей Рева заявил, что перерасчет пенсий переселенцам из Донбасса будет произведен до конца 2017 года.

«Когда речь идет о перерасчете пенсий, то эту проблему нужно решить за месяц-два, не больше… Для осуществления перерасчета нужно иметь материалы дела. Им пенсия выплачивается без материалов дела, но это текущая пенсия. Однако я могу гарантировать, что мы этот вопрос решим, найдем механизм, чтобы эти люди не пострадали», — пояснил Рева.

Он также уточнил, что пенсионная реформа обяжет работодателей брать на работу людей в возрасте от 45 лет по квотному принципу. По словам министра, законопроект №6614 предусматривает, что 4% наемных работников в любом трудовом коллективе должны быть люди от 45 лет и старше.

«Это квотный принцип. Мы его обязательно введем, и будем следить через нашу государственную службу труда за тем, чтобы эта норма соблюдалась», — отметил Рева 13 октября в эфире «1+1».

Украинский политолог, президент Центра инновационного консалтинга «КДА» Дмитрий Корнейчук назвал пенсионную реформу — попыткой сэкономить на людях, чтобы в бюджете оставить больше средств для воровства.

«Сначала поднятие пенсионного возраста до 65 лет, теперь — платную медицину. Тут же прямая связь. Быстрее будут дохнуть из-за невозможности оплатить лечение и лекарства — меньше останется пенсионеров — больше денег для воровства из бюджета», — пишет Корнейчук в Фейсбуке.

Народный депутат от фракции «Оппозиционный блок» Юрий Павленко считает, что за последние три года доходы украинских пенсионеров снизились в три раза.

«Власть рассказывает о росте, однако все молчат о том, что за последние 3 года пенсии реально уменьшились втрое. В 2014 году украинские пенсионеры получали в долларовом эквиваленте $184, а в 2017 — $67. В результате действий таких реформаторов пенсионеры только обеднели… На практике — это провальная социальная политика, ведь покупательная способность наших граждан постоянно снижается. Как и раньше, она остается ниже уровня 2013 года. Чтобы хотя бы приблизить состояние украинцев и их покупательские возможности к тому периоду, среднюю зарплату нужно поднять до 10,5 тыс. гривен (394 долл — ИА REGNUM )», — подчеркнул Павленко, слова которого цитирует пресс-служба ОБ 13 октября.

Напомним, закон о пенсионной реформе вступил в силу с 11 октября. Он вводит требования к минимальному страховому стажу для выхода на пенсию и предусматривает повышение пенсий 9 млн пенсионеров на сумму от 200 грн. уже с 1 октября. Документ предусматривает повышение обязательного страхового стажа до 35 лет для мужчин и до 30 лет для женщин в 2028-ом для получения пенсии. Теперь человек не сможет получать пенсию, если у него не будет необходимого страхового стажа. Вместо пенсии ему будут платить социальную помощь.

Также чиновники урезали с 1,35% до 1% коэффициент стажа, которым начисляют размер пенсий. То есть фактически пенсии уменьшатся. В то же время с 1 октября 2017 года минимальная пенсия увеличится до 1452 грн. (54 долл.) с нынешних 1312 грн. (49 долл.). Перерасчет пенсий будет произведен для 9 млн пенсионеров.