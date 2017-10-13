«Гнилушки» в Астрахани: одни сносят, другие появляются

Астрахань, , 16:48 — REGNUM Астраханская область официально отчиталась о завершении программы переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2012 года. Причём, как было заявлено, все мероприятия были завершены в срок. Это подтверждают и данные на официальном сайте Фонда ЖКХ, на начало октября 2017 года показатель выполнения программы в регионе равен 100%, передаёт ИА REGNUM 13 октября.

Всего за период с 2008 по 2017 год было расселено 101,22 тыс. кв. м аварийного жилья. Однако далеко не все шло гладко. Как отметили в ОНФ, с момента запуска программы в России целевые показатели менялись четыре раза. Астраханская область как раз попала в число регионов, что план расселения сократился больше всего — аж на 57% (для сравнения: в Амурской области этот показатель сократился на 53%, Карачаево-Черкесской Республики — на 48% и Чукотского АО — на 40%). При этом об объективных причинах сокращения планов известно только в отношении Амурской области, где произошли сильные паводки и наводнения.

Изменения показателей, по мнению экспертов, стало существенным подспорьем для регулярно срывающих план регионов, и в результате многие субъекты смогли наоборот стать «отличниками», выполнив программу на 100%. Таких всего 18 и среди них опять же оказалась Астраханская область.

Мероприятия по программе переселения граждан из «гнилушек» к апрелю 2017 года были завершены в Енотаевском, Лиманском, Володарском и Приволжском районах.

«Астраханская область, в отличие от других южных регионов, сумела выстроить правильную программу, сохранить свои строительные организации, — отметил тогда на совещании в Астрахани председатель наблюдательного совета Госкорпорации — Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин. — Задача была — расселить более 5 тыс. человек. Выполнение идет по графику. 82% — 4,3 тысячи — переселены в новое жилье».

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Более 5 тыс. жителей Астраханской области продолжают жить в гнилушках

Некоторые проблемы возникали в областном центре. Многие жильцы ветхих домов не сразу соглашались на переезд. Например, из-за того, что не нравится район новой квартиры. Однако, по заявлению главы администрации Астрахани Олега Полумордвинова, проблема с «отказниками» благополучно была решена.

Уже в середине августа, в ходе очередной поездки в Астрахань, председатель наблюдательного совета Госкорпорации — Фонда ЖКХ Сергей Степашин вновь высказал лестные слова в адрес руководства области, которое он поблагодарил за чёткое выполнение программы. По его словам, в 20 регионах она провалена, причём в большей части не из-за финансовых проблем, «а из-за неумелых управленческих решений, разгильдяйства и воровства». В Астраханской области, по словам Степашина, к тому же чётко и оперативно реагировали на все жалобы. Он также отметил в качестве удачного астраханский опыт комплексной застройки территорий, когда дома вырастают не по одному и обособленно, а целыми микрорайонами и сразу со всей необходимой социальной инфраструктурой.

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Между тем, в настоящее время на долю ветхого и аварийного жилья только в столице Прикаспия приходится 758 тыс. кв. м — это 5,8% от общего жилого фонда Астрахани. Такие данные обнародовали эксперты Копенгагенского центра по энергоэффективности (Copenhagen centre of energy efficiency), сообщает информационно-новостной ресурс «Пункт-А». При этом по подсчетам специалистов, капитального ремонта требуют 70% многоквартирных зданий города. Как поясняет издание, в рамках адресной целевой программы «Переселение граждан из ветхого аварийного жилья» власти учитывали только муниципальные дома, признанные аварийными до 2012 года. Это в общей сложности 387 домов площадью 75,5 тыс. кв. м. Но в городе достаточно и домов, которые уже перешли в разряд «гнилушек» и «халуп», но не относящихся к муниципальному жилью. Плюс ко всему за последние пять лет обветшала ещё часть домов областного центра.

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«Данные о переселении из астраханских «гнилушек» расходятся с реальностью»

Как сообщало ИА REGNUM, Астраханская область намерена принять участие во втором этапе госпрограммы по отселению граждан из ветхого и аварийного жилья. Напомним, в мае 2017 года президент РФ Владимир Путин заявил, что поручает правительству РФ «совместно с регионами выработать постоянно действующие механизмы расселения аварийного жилого фонда и запустить их с 1 января 2019 года». Он также предложил продлить на переходный период работу Фонда жилищно-коммунального хозяйства, который «в целом доказал свою эффективность».

В настоящее время в Астраханской области приступили к формированию реестра жилых домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. По приблизительным оценкам, в области насчитывается около 100 тыс. кв. м ветхого и аварийного жилья, жильцы которого нуждаются в новых квартирах.

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