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Собянин оценил реконструированную Рублевскую станцию водоподготовки

Экономика

Градоначальник продегустировал воду, очищенную новыми блоками

Собянин оценил реконструированную Рублевскую станцию водоподготовки
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сергей Собянин

Москва, 13 октября 2017, 16:43 — REGNUM  Московский градоначальник Сергей Собянин посетил недавно реконструюрованную Рублевскую станцию водоподготовки, сообщает газета «Известия».

По информации издания, при этом мэр Москвы Сергей Собянин продегустировал воду, очищенную новым блоком очистки воды.

В ходе визита Собянин напомнил, что Рублевская станция обеспечивает водой 26 районов Москвы, а новый блок позволяет улучшить качество очистки воды, убрать неприятный запах и сделать.

По заявлению главы столичного управления Роспотребнадзора Елены Андреевой, водоочистка проводится озонированием и сорбированием.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 июля 2017 года Сергей Собянин заявил на VII Московском урбанистическом форуме, что ключевым фактором в развитии крупных городов являются улучшение экологии и эпидемиологической ситуации.

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