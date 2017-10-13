Подмосковье проводит роуд-шоу в городах Франции

Красногорск, , 15:57 — REGNUM Подмосковье представляет свой инвестиционный потенциал в городах Франции. Регион проводит роуд-шоу «Московская область: комфортный российский регион для бизнеса», сообщили в облправительстве.

Так, в Страсбурге делегация Московской области представила возможности развития бизнеса для французских компаний. Члены делегации выразили наджду, что это привлечет в регион новых инвесторов из Франции.

Министр инвестиций и инноваций Денис Буцаев сказал, что Подмосковье подготовило одно из самых интересных в России и Восточной Европе предложений для иностранных инвесторов.

«Подмосковье находится в десятке лучших регионов России, — подчеркнул Буцаев. — В Подмосковье наибольшее число индустриальных парков и три особых экономических зоны, 48 индустриальных площадок полностью имеют инфраструктуру».

По его слова, если необходимая для инвестора инфраструктура отсутствует, то регион компенсирует затраты на ее создание. Также для инвесторов предлагается большой пакет налоговых льгот, напомнил министр.

12 октября роуд-шоу «Московская область: комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса для французских компаний» прошло в Лионе. 13 октября оно состоялось в Страсбурге.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года делегация правительства Подмосковья провела презентацию инвестиционного потенциала региона в Италии, в июне — в Германии, в сентябре — Финляндии. Представителям иностранных компаний рассказали о возможностях развития бизнеса в Московской области.

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