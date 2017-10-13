Порты: Латвии надеяться не на что

Санкт-Петербург, , 16:04 — REGNUM Текущие показатели грузооборота не дают повода рассчитывать на большой прирост в будущем. Такую позицию высказали отраслевые эксперты и представители предприятия транзитной отрасли, опрошенные газетой Dienas Bizness.

Согласно данным Минсообщения, в портах Латвии за девять месяцев 2017 года было перевалено 47,7 миллиона тонн грузов, что на 3,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года. По словам экспертов, такая динамика вызвана низкой базой прошлого года. Так, результаты 2017 года не превышают показателей 2015 года (52,7 миллиона тонн), не говоря уже о грузообороте 2012 года в размере 58,08 миллионов тонн.

Объём перевалки российских внешнеэкономических грузов через порты Прибалтийских стран за первое полугодие 2017 года вырос на 0,2% — до 21,3 млн тонн. Такая динамика вызвана ростом объёма перевалки угля через Прибалтику — на 34,5% до 9,7 млн тонн.

Причин столь серьёзного роста несколько: это и наводнения в Австралии, которые привели к перебоям поставок австралийского угля на мировой рынок, и вынужденное перераспределение грузопотоков на западные порты из-за работ по модернизации российской железнодорожной инфраструктуры в дальневосточном направлении. Также одной из причин называют аномальную жару в Европе — из-за повышенного потребления электроэнергии кондиционерами вырос спрос на энергетический уголь. Также в сезон зима-весна 2017 года отток части угля в порты стран Прибалтики объясняют ледовой обстановкой.

Учитывая сезонность, рост перевалки угля в портах Латвии, Литвы и Эстонии — лишь временное явление. Эксперты отмечают, что ситуация продлится ровно до тех пор, пока не будет расширена пропускная способность железнодорожной инфраструктуры на Дальний Восток, который должен стать основным экспортным направлением для российского угля. Так, Россия должна будет увеличить свою долю на рынке стран азиатско-тихоокеанского региона (АТР) с примерно 8 до 15%, согласно планам Минэкономразвития РФ.

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Тем временем объёмы перевалки нефти и нефтепродуктов через порты сопредельных стран снижаются. С января по июнь 2017 года объём нефтеналива через страны Прибалтики сократился почти в два раза, до 3,4 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в портах Балтийского бассейна Российской Федерации с января по сентябрь 2017 года объём перевалки грузов увеличился до 184,3 млн т (+5,3%), из них объем сухогрузов увеличился до 76,8 млн т (+16,3%), наливных грузов — до 107,5 млн т (-1,4%). Порты: Усть-Луга до 76,0 млн т (+10,9%), Приморск 44,6 млн т (-7,6%), Большой порт Санкт-Петербург 39,4 млн т (+9,6%), Высоцк 12,9 млн т (+2,7%).

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