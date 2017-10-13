Рубль безразличен к нефти

Москва, , 15:27 — REGNUM Колебания российского рубля 13 октября почти незаметны. Интересно, что сегодня «россиянин» никак не реагирует на нефтяное ралли, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик Альпари Анна Бодрова.

Кроме того, инвесторы оставляют без внимания и новости о том, что в бюджете России на следующие три года обнаружена «дыра» в 700 млрд рублей. Сумма слишком большая, чтобы ее игнорировать — но реакций у рубля как не было, так и нет.

«Техническая картина показывает, что ближайшее значимое сопротивление для доллара США стоит выше 58,20 рубля», — отметила Бодрова.

Для того, чтобы к нему пробиться, нужен повод. Таким драйвером способны стать американские новости. 13 октября во второй половине дня Штаты будут публиковать статистику по сентябрьским розничным продажам и инфляции.

«Если отчеты окажутся положительными и поддержат рыночное убеждение в скором повышении процентной ставки, доллар подрастет», — полагает эксперт.

Добавим, 13 октября доллар США стоит 57,70 руб. (+0,01%). Евро оценивается в 68,14 руб. (-0,1%).

Официальные курсы ЦБ РФ на выходные (14−15 октября) и понедельник, 16 октября, составляют 57,61 руб. за американскую валюту и 68,14 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 7 и 30 копеек соответственно.

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