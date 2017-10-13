Рекордный урожай за всю историю: Путин поручил предотвратить риски

Воронеж, , 15:25 — REGNUM Урожай зерновых в России в этом году обещает стать рекордным за всю историю — ожидается, что валовый сбор составит около 130 млн тонн. В 2016 году объем убранных зерновых составил120,7 миллиона тонн, в 1978 году в РСФСР собрали 127,4 млн тонн зерна. Об этом говорилось на совещании по вопросам развития сельскохозяйственной отрасли, которое провел 13 октября в Воронеже президент Владимир Путин.

«Прогнозируется хороший урожай сахарной свеклы, овощей, масличных и других культур. В 2017 году прогнозируется сбор 52 миллионов тонн сахарной свеклы, а в 2016 году было 51,4. 16,4 тонны овощей — а было 16,3. Так же по другим культурам. Продолжается рост производства продукции животноводства. За 8 месяцев текущего года он составил 4,4%», — сказал Владимир Путин.

«Я вспоминаю дискуссии начала 2000-х годов, когда тут и там слышалось одно и то же, что сельское хозяйство — это «черная дыра». Сколько денег ни давай, они бесследно исчезают, и результата никакого. Теперь кардинально ситуация поменялась. Средний темп роста в 2014—2016 годах составил 103,6 процента», — подчеркнул президент, отметив, что сегодня именно сельское хозяйство стало локомотивом российской экономики.

Причем, подчеркнул президент, российские сельхозпроизводители наращивают и свой экспортный потенциал. По данным Федеральной таможенной службы, за первые семь месяцев этого года экспорт продукции АПК увеличился на 18,8%.

В то же время президент отметил, что нужно понимать и экономические последствия высокого урожая.

«А в таких случаях происходит избыток предложения, который порождает снижение цены. Нам нужно над этим подумать. Есть конкретные предложения, мы сейчас обсуждали с министром сельского хозяйства и замминистра финансов», — сказал Владимир Путин на совещании.

В частности, он отметил, что ранее просил правительство РФ увеличить расходы на поддержку сельского хозяйства на 20 млрд рублей — деньги заложены в проект бюджета на 2018 год. Эти средства, сказал президент, будут направлены на субсидирование банковских кредитов для АПК, субсидирование тарифа на транспортировку зерна.

Как сообщало ИА REGNUM, совещание по вопросу развития сельского хозяйства изначально планировалось провести в Усмани Липецкой области. Утром 13 октября самолет президента РФ приземлился в аэропорту Воронежа, а позже стало известно, что совещание перенесли из-за погодных условий в Воронеж.

Добавим, что в этом году, несмотря на майские заморозки, холодный июнь и даже начало июня и как следствие поздние сроки начала уборки урожая, в Воронежской области собрали около пяти миллионов тонн зерна.

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