Москва, , 15:19 — REGNUM Динамика цен на нефть в последнее время говорит о том, что рынок находится в бычьей фазе. Такой вывод можно сделать и с технической точки зрения и с фундаментальной, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик «Телетрейд Групп» Олег Богданов.

«Технически — фьючерс Brent отрабатывает диапазон $55−59 за баррель. Проход серьезного сопротивления в районе $59−60, будет означать, что рынок очень быстро уйдет в новый диапазон $60−70.

Пока котировки двигаются к верхнему уровню текущего коридора — $59. Плюс сохраняется структурная бэквордация фьючерсов — декабрьский фьючерс $57,50, январский 57,28, февральский $57,05, мартовский $56,89 и т. д», — пояснил эксперт.

С фундаментальной точки зрения — рынок нефти находится в стадии балансировки. Причем, некоторые специалисты полагают, что баланс будет достигнут к концу 2017 года, другие делают ставку на середину 2018 года, а третьи, вообще полагают, что в 2018 году возникнет дефицит нефти, при условии пролонгации соглашения о заморозке добычи ОПЕК плюс.

«Пока можно лишь сказать, что спрос растет опережающими темпами, по последним данным в 2017 году он вырастет на 1,6 млн баррелей в сутки, а предложение — всего на 400 тыс. баррелей. В этом и заключается фундаментальная основа бычьего рынка», — отметил Богданов.

Очевидно, что рубль получает хорошую поддержку от растущей нефти, хотя динамика российской валюты заметно отстает от нефтяных фьючерсов. Цена барреля в рублях уже поднялась до 3300.

«Поэтому можно сделать вывод, что рубль несколько недооценен. Вполне вероятно, в скором времени эта ситуация закончится и котировки доллара опустятся ниже 57 рублей», — полагает эксперт.

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