Руденя: В Тверской области готовы поддерживать развитие авиапромышленности

Тверь, , 14:59 — REGNUM Производство приборов для кондиционирования салонов самолетов Boeing семейств 767, 777, 787 полностью переместится в Россию. Это станет возможным после открытия в октябре второй очереди производственного комплекса ЗАО «Хамильтон Стандард — Наука» по выпуску авиационного оборудования в Кимрах Тверской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

«Это очень современное, высокотехнологичное производство, — отметил губернатор Игорь Руденя. — Мы готовы поддерживать такие предприятия, благодаря которым развивается международное сотрудничество, авиационная промышленность».

Инвестиционный проект ЗАО «Хамильтон Стандард — Наука» в Тверской области реализуется с 2011 года — при поддержке правительства РФ, правительства региона и администрации города Кимры.

За этот период общий объем инвестиционных вложений составил около 1,3 млрд рублей. Расширение производства позволит создать более 100 новых высокотехнологичных рабочих мест, а также обеспечит дополнительные налоговые поступления в областной и муниципальный бюджеты.

Вторая очередь производства должна выйти на проектные показатели в 2019 году — в регионе будут выпускаться самые большие в мире авиационные теплообменники уникальной конструкции, которые эксплуатируются на самолетах ведущих мировых и российских производителей.

ЗАО «Хамильтон Стандард — Наука» — совместное предприятие российского ОАО НПО «Наука» и компании «UTC Aerospace Systems» (подразделение корпорации «United Technologies», США), является одним из мировых центров по производству авиационных теплообменников для систем кондиционирования воздуха гражданских самолетов. Оборудование, выпускаемое ЗАО «Хамильтон Стандард — Наука» эксплуатируется на самолетах Boeing, Airbus, Embraer, Bombardier и «Туполев». Производственный комплекс, был спроектирован и построен с учетом требований международного стандарта по энергоэффективности (LEED), оснащен современным оборудованием и использует передовые методы бережливого производства.