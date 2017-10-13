LG будет производить аккумуляторы для европейских электрокаров

Вроцлав, Польша, , 16:12 — REGNUM Южнокорейская компания LG Chem в 2018 году откроет крупнейший в Европе завод по производству литий-ионных аккумуляторов. Такую информацию 12 октября сообщило издание Automotive News Europe.

В связи с растущим давлением на производителей и ужесточением экологических требований растет необходимость в производстве автомобилей с нулевым уровнем выброса — электромобилей. Производители VW Group до Volvo Cars, Daimler и BMW планируют выпустить ряд новых электрических моделей уже в ближайшие годы.

Однако одной из проблем является то, что в Европе не хватает крупномасштабных производств аккумуляторов, поэтому эти компоненты в основном импортируются из Китая и Южной Кореи.

В настоящее время все чаще звучат призывы к развитию собственной европейской аккумуляторной отрасли для сохранения рабочих мест. Но азиатские производители имеют куда больший опыт в создании и развитии подобных предприятий.

По данным польского государственного отраслевого агентства ARP, LG Chem планирует потратить 5,9 млрд злотых (1,63 млрд долларов) на завод вблизи города Вроцлав. Вроцлав находится в 190 км от границы с Германией, где находятся предприятия концерна VW Group, который планирует инвестировать более 20 млрд евро в экологичный транспорт к 2030 году.

LG Chem планирует производить до 100 тысяч EV батарей в Польше ежегодно с 2018 года. На заводе будут трудиться около 2,5 тысяч человек. В LG Chem, дочерней компании корейской LG Corp, не назвали потенциальных клиентов, но заявили, что это будут ведущие автомобильные компании.

Компания выбрала Польшу в качестве наиболее конкурентоспособного места для производства, чтобы удовлетворить потребности европейских и мировых автопроизводителей», — заявил вице-президент LG Chem Кан Чан-бом.

В заявлении уже говорится, что на предприятии будет создан научно-исследовательский центр, в котором будут работать около 400 инженеров из различных специальностей. Однако пока не ясно, будут ли на заводе производиться все элементы батарей или же компоненты будут импортироваться. Что касается лития и других сырьевых материалов, предполагается, что первоначально они будут импортированы из материнской компании, а затем уже поставляться от польских компаний.

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По мнению ряда экспертов, аккумуляторы электрокаров в большей степени несут экологическую угрозу. Добыча редкоземельных элементов, являющихся необходимым компонентом любой автомобильной батареи, происходит в основном в Китае и других странах третьего мира и является серьезной проблемой для состояния окружающей среды этих стран. Батареи можно и перерабатывать, но переработка батарей является энергоемким процессом, в котором для извлечения металлов тратится от 6 до 10 раз больше энергии, чем требуется для производства материалов другими способами, в том числе в горнодобывающей промышленности.

Более того, аккумуляторы имеют ограниченный срок службы и содержат в большом количестве высокотоксичный литий. Переработка батареек с целью извлечения лития весьма сложна и опасна. Поэтому, скорее всего, этот литий попадет в окружающую среду. Помимо лития эти аккумуляторы содержат в себе тяжелые металлы (в большинстве типов кобальт), высокодисперсный углерод, обладающий канцерогенным действием и другое.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, альянс Renault-Nissan разрабатывает план по строительству в Европе электростанции для хранения энергии мощностью 100 мегаватт. Станция будет построена с целью дать вторую жизнь автомобильным аккумуляторам.

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