Эстетичная и уютная: набережная Красноярска преображается

Красноярск, , 14:29 — REGNUM Глава города Красноярска Эдхам Акбулатов проинспектировал благоустройство левобережной набережной реки Енисей. Как отметил градоначальник, набережная станет эстетичным, доступным и функциональным общественным пространством.

«Здесь появится несколько детских и спортивных площадок, для которых уже подготовлены участки. Изюминкой набережной станет ландшафтный парк. В перспективе в нём будет высажено более 60 видов растений, в этом осеннем сезоне здесь произведут посадки крупных деревьев и кустарников», — уточнил глава города.

«Что важно, верхний ярус набережной, в районе Коммунального моста, станет сквозным и соединится с Александровским бульваром. Кроме того, от Театральной площади будет сделан пешеходный переход, чтобы люди могли напрямую выходить на набережную. Рассчитываю, что летом будущего года набережная предстанет перед красноярцами обновлённой, и они смогут в полной мере оценить её преображение», — добавил Акбулатов.

Напомним, в рамках федеральной программы «Городская среда», инициированной фракцией партии «Единая Россия» в Государственной думе, в Красноярске ведётся благоустройство левобережной набережной реки Енисей. В ходе общественных обсуждений красноярцы практически единогласно высказались за обновление именно этого знакового общественного пространства. Кроме того, предложения горожан легли в основу концепции реконструкции набережной, которая должна стать комплексно обустроенным, доступным, непрерывным общественным пространством — единым линейным парком.

По словам представителя подрядчика — директора ООО «НСК» Сергея Монастыршина, одним из самых трудозатратных видов работ стала модернизация системы освещения набережной: «Выполнен большой объём по электроснабжению: на расстоянии 7,5 км произведена замена более 200 опор освещения, воздушная линия спрятана под землю. На сегодня на верхнем ярусе набережной ведём работы по укладке необычной трёхцветной брусчатки, которая впервые применяется в нашем городе. Кроме того, производим внутреннюю и внешнюю отделку визит-центра, в ближайшее время ожидаем поставку лифта для маломобильных категорий».

Также на месте автопарковки, которая ранее располагалась в районе улиц Вейнбаума и Сурикова, идёт формирование ландшафтного парка для горожан. Это будет тенистая аллея с амфитеатром и уютными скамейками. Главной особенностью парка станет необычное озеленение. Для реализации этого проекта приглашён московский ландшафтный дизайнер Анна Андреева — автор идеи известной крымской набережной в Москве.

Своим мнением поделилась депутат Красноярского городского Совета депутатов Елена Курамшина: «Я живу в Центральном районе, очень люблю это общественное пространство. Уверена, после проведения всех работ мы получим набережную, которая будет выгодно отличаться от подобных пространств других сибирских городов и не только. Особо нравится брусчатка на верхнем ярусе, комфортная уличная мебель, фонари… Визуально набережная получается просторной, открытой».

Отметим, что на сегодняшний день на набережной обустраивается визит-центр с комнатой матери и ребёнка, оформлены спуски к воде — лестницы с деревянными настилами, на которых можно посидеть и полюбоваться панорамой на Енисей и правый берег города. Особое внимание при производстве работ по благоустройству уделено созданию безбарьерной среды. В районе Коммунального моста для любителей творчества и выступлений, тематических вечеров появилась новая сцена. А в районе Регистрационной палаты впервые уложено спортивное покрытие для занятий бегом.

Контроль благоустройства левобережной набережной осуществляется с участием общественного комитета, созданного по инициативе главы города. В еженедельном режиме красноярцы инспектируют каждый этап работ. Один из активных участников общественного комитета Вадим Смирнов говорит, что замечания и предложения горожан в работе учитываются: «Мы вносили свои рекомендации по местам расположения игровых площадок, участвовали в выборе дизайна брусчатки. Работы проводились в зелёной зоне, и мы требовали от подрядчика, чтобы все насаждения были сохранены. Конечно, то, что было год назад и сейчас — это разные картинки. Набережная меняет свой облик, приобретает новые очертания».