Хранилище ядерного топлива под Мурманском будет закрыто к концу 2017 года

Мурманск, , 15:22 — REGNUM На береговой технической базе в губе Андреева в Мурманской области подготовлена к вывозу вторая партия отработанного ядерного топлива (ОЯТ) реакторов атомных подлодок. По информации Федерального центра ядерной и радиационной безопасности, всё содержимое хранилища ОЯТ будет вывезено с территории к концу 2017 года.

Работы в губе Андреева выполняются в рамках федеральной целевой программы по утилизации атомных подводных лодок. В начале реализации проекта на объекте находилось 22 тысячи отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС). Специалисты Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» утверждают, что до конца текущего года все ОТВС будут загружены и вывезены на судне-контейнеровозе «Россита» за пределы губы Андреева.

Первый рейс теплоход «Россита» совершил в августе 2017 года, перевозя на борту 700 ОТВС. Груз был отправлен на «Производственное объединение «Маяк» в Челябинской области. Там топливо из губы Андреева будет переработано.

«В России, и, в частности, в «СевРАО», есть высококлассные специалисты, способные решать уникальные задачи, ранее никогда и никем в мире не выполнявшиеся», — прокомментировал выполнение программы по реабилитации губы Андреева Анатолий Григорьев, начальник отдела координации и реализации международных программ Госкорпорации «Росатом».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, Мурманская область является лидером по количеству объектов использования атомной энергии. На территории региона располагаются атомные подводные и надводные корабли, гражданские суда с ядерной энергетической установкой, Кольская АЭС и береговые объекты хранения отработавшего ядерного топлива и радиационных отходов.

«Губа Андреева» является одним из трех отделений Северо-Западного центра по обращению с радиоактивными отходами «СевРАО» ФГУП «РосРАО». База была создана в 1960-е годы для обслуживания атомных подлодок Северного флота ВМФ и временного хранения ОЯТ перед его переработкой на заводе «Маяк».

После аварии в хранилище ОЯТ в 1982 году Министерство обороны СССР приняло решение о реконструкции всех объектов губы Андреева. Однако в связи с изменившейся социально-политической обстановкой в стране проект не был завершен. Работы в губе Андреева возобновились в конце 1990-х годов, благодаря финансированию норвежских партнёров в размере более 50 млн долларов. За реализацией программы по реабилитации губы Андреева пристально следит Министерство иностранных дел Норвегии, заинтересованной в скорейшей утилизации советского ядерного наследия в Арктике.

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