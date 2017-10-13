Правительство определит товары для маркировки

Москва, , 14:25 — REGNUM Законопроект, предлагающий наделить правительство РФ правом составлять перечень товаров для обязательной маркировки и устанавливать правила для ее проведения, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 13 октября.

Как рассказал в ходе пленарного заседания замминистра финансов РФ Юрий Зубарев, сегодня в РФ в тестовом режиме действуют правила по маркировки контрольными идентификационными знаками только меховых изделий. Законопроект предлагает наделить правительство полномочиями самостоятельно определять список товаров, подлежащих обязательной маркировке.

«Эксперимент по маркировке контрольными идентификационными знаками изделий из натурального меха, который в настоящее время проводится в рамках ЕАЭС, доказал свою эффективность, инструмент дал хороший результат в борьбе с теневым оборотом. Оборот легализован и увеличился в пять раз», — заявил Зубарев.

По его словам, страны сегодня двигаются к тому, чтобы подписать соглашение о единых правилах маркировки, которое, скорее всего, будет подписано до конца 2017 года.

«Законопроект касается только тех изделий, которые подлежат обязательной маркировке. Алкоголь в список таких изделий не входит», — заявил Зубарев в ходе обсуждения законопроекта на пленарном заседании Госдумы.