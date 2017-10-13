Госдума отменяет налоги при передаче прав на исследования за госсредства

Москва, , 13:52 — REGNUM Правительственный законопроект, предлагающий отмену налогообложения при передаче прав на результаты исследований, проведенных за бюджетные деньги, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 13 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Нововведение коснется безвозмездной передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданные по заказу Фонда перспективных исследований (ФПИ). Как отмечают в правительстве, созданный на средства федерального бюджета ФПИ, занимается в первую очередь проведением исследований в области обороны и безопасности государства. По действующим сегодня нормам, фонд передает результаты исследований федеральным органам исполнительным власти, а также госкорпорациям. В частности, ГК «Росатом» и ГК «Роскосмос» или указанным ими юрлицам.

Так как такая операция подразумевает под собой передачу активов от одной организации другой, фонд должен уплачивать на налог (20%) на прибыль организации. Впрочем, фонд передает права безвозмездно, то есть фактически, дарит их госкорпорациям, поэтому в правительстве считают такой налог излишним.

Как подчеркнул в ходе заседания профильного комитета Госдумы по бюджету и налогам замминистра финансов РФ Илья Трунин, нововведение коснется только ГК «Росатом», ГК «Роскосмос и федеральных органов исполнительной власти.