Центр травматологии в Чебоксарах расширяется

Чебоксары, , 13:45 — REGNUM Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах расширяется. Он «прирастёт» новым трёхэтажным корпусом, где будут оказываться как высокотехнологичные медицинские услуги, так и реабилитационные. Стоимость строительства оценена в 325 млн рублей. Соответствующая информация о проведении открытого конкурса на разработку проектной и рабочей документации размещена на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Начальная стоимость разработки проектно-сметной документации определена в размере 3,56 млн рублей. Работа будет оплачена за счёт собственных средств центра травматологии от приносящей доход деятельности.

Согласно представленным данным, предельная стоимость строительства трёхэтажного оценена в 325,4 млн рублей. Объект планируется возводить за счет средств учреждения (от приносящих доход деятельности). Площадь непосредственно застройки составит 990 кв. метров, с учётом благоустройства — 2071 кв. метров. Заявлено, что строительство начнётся в 2018 году, будет введено в эксплуатацию в 2020 году.

Новое здание будет включать в себя технические помещения и лечебный блок, состоящий из амбулаторного отделения реабилитации (200 посещений в смену), стационарного отделение травматологии и ортопедии (пять ортопедических и десять нейрохирургических коек), операционного блока с одним операционным залом и стационарного отделения реабилитации (на 25 коек). Строительство нового здания позволит «в полной мере» удовлетворить возрастающую потребность пациентов в реабилитационном лечении и увеличить объем оказания медицинской помощи.

«Корпус предназначается для оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи как в стационарных, так и в амбулаторных условиях. На первом этаже корпуса планируется расположить амбулаторное реабилитационное отделение (физиотерапия, ЛФК, кинезотерапия, мануальная терапия, иглорефлексотерапия), на втором этаже — стационарное травматолого-ортопедическое отделение на 15 коек и операционный блок на один операционный зал, на третьем этаже — стационарное реабилитационное отделение на 25 коек», — отмечается в документации.

По расчётам, развитие реабилитационных услуг позволит сократить среднюю длительность пребывания в Центре травматологии до 5−6 дней, что «увеличит объем высокотехнологичной медицинской помощи до 8,5 тыс. операций в год и снизит затраты на лечение одного пациента на 40−50%».